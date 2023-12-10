Одним из заключительных матчей уходящего года украинской Премьер-Лиги будет противостояние харьковского «Металлиста 1925» и «Александрии» в 17-м туре, которое состоится на стадионе «Левый берег» Киевской области. Обе команды находятся совсем рядом с зоной вылета, поэтому перед зимней паузой в чемпионате им надо набирать очки и отдаляться от группы аутсайдеров.

Металлист 1925

Подопечные Олега Голодюка проиграли четыре последних матча подряд. Причем в каждом из них они вполне могли рассчитывать на благополучный для себя исход, но ситуация развивалась таким образом, что харьковчане пропускали решающие голы либо во вторых таймах, либо в самых концовках и покидали поле так и не набрав очков.

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Пожалуй, одной из главных проблем для футболистов «Металлиста 1925» в первой половине нынешнего сезона стала игровая дисциплина. 5 раз харьковские игроки видели перед собой красные карточки и были вынуждены досрочно покидать поле. И если однажды в игре с «Рухом» команда сумела удержать ничейный результат, то в остальных случаях это напрямую сказалось на итоговом результате. А еще в пассиве харьковчан 36 предупреждений, которые получили 19 (!) разных футболистов. Были карточки, как говорится, по делу, были абсолютно неоправданные, были из-за спорных действий арбитров, но факт остается фактом - работы в этом направлении у тренерского штаба еще достаточно много.

Вот и в предыдущем матче в Киеве с «Динамо», перенесенном из третьего тура, «Металлист 1925» остался в меньшинстве уже в конце первого тайма после удаления Константина Бычека. И хотя даже в такой ситуации Андрей Ременюк после перерыва сократил отставание до минимума 2:3, на последней минуте основного времени гости пропустили еще один мяч в свои ворота. Понятно, что теперь Бычек пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации.

Александрия

В последние годы клуб из Кировоградской области приучил нас к тому, что борется за высокие места в турнирной таблице и периодически выступает в европейских кубковых турнирах. Но в нынешнем сезоне подопечные Руслана Ротаня пока думают больше о том, как не оказаться в зоне вылета. В 15 уже сыгранных матчах «Александрия» только 3 раза побеждала, причем с одинаковым счетом 1:0 (в том числе и над «Металлистом 1925»), набрала 13 очков и занимает 13 место.

После хорошего старта, когда александрийцы в двух матчах добыли 6 очков, последовала неутешительная 10-ти матчевая безвыигрышная серия, которая закончилась только 11 ноября в 14-м туре, когда был обыгран «Верес». Неудивительно, что по числу забитых голов в ворота соперников александрийцы на данный момент вторые снизу, имея в своем активе всего 9 мячей. А лучшим бомбардиром команды является полузащитник Артем Шулянский, у которого только три результативных удара. При этом, если посмотреть на основной состав, то чистых форвардов в команде практически нет. Отсюда и такая низкая результативность.

А еще «Александрия» очень плохо играет на выезде. В 8 матчах только 3 ничьи и 5 поражений. К примеру, в 16-м туре в Кривом Роге подопечные Руслана Ротаня вели в счете в поединке с «Кривбассом». Но на 79-й и 83-й минутах пропустили в свои ворота два мяча и проиграли.

Статистика матчей

Четыре матча провели соперники на уровне Премьер-Лиги и еще ни разу «Металлист 1925» не добивался успеха. 2 победы у «Александрии» и дважды была зафиксирована ничья. Как уже отмечалось ранее, в первом круге нынешнего чемпионата в Александрии выиграли хозяева поля, благодаря голу Артема Шулянского.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Е.Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ари Моура, Ременюк, Дмитренко, Сидоров, Борячук

«Александрия»: Ермаков, Копина, Кравченко, Савченко, Смирный, Плакса, Шостак, Сигеев, Шулянский, Кулаков, Джевани

Прогноз на противостояние:

По всей видимости, борьба на футбольном поле в этом поединке будет упорной и все решит один гол. Спрогнозируем, что выиграет «Металлист 1925».

11 декабря, понедельник