В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» проиграл команде «Александрия» (0:3)

Матч состоялся на стадионе «Левый берег» Киевской области. Гости одержали победы с крупным счетом.

Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил Родион Плакса, еще один гол провел Даниил Скорко.

Харьковчане потерпели пятое поражение подряд. Александрийская команда впервые выиграла в гостях после 10 выездных матчей с ничьими и поражениями.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур, 11 декабря

Металлист 1925 Харьков – Александрия – 0:3

Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83.

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