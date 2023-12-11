Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор
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В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» проиграл команде «Александрия» (0:3)
Матч состоялся на стадионе «Левый берег» Киевской области. Гости одержали победы с крупным счетом.
Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил Родион Плакса, еще один гол провел Даниил Скорко.
Харьковчане потерпели пятое поражение подряд. Александрийская команда впервые выиграла в гостях после 10 выездных матчей с ничьими и поражениями.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур, 11 декабря
Металлист 1925 Харьков – Александрия – 0:3
Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83.
Видео голов и обзор матча
События матча
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