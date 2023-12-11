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Чемпионат Украины
Металлист 1925
11.12.2023 14:00 – FT 0 : 3
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 11 декабря 2023, 21:14
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Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура УПЛ

11 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 11 декабря 2023, 21:14
160
0
Металлист 1925 – Александрия – 0:3. Дубль Плаксы. Видео голов и обзор
УПЛ

В матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» проиграл команде «Александрия» (0:3)

Матч состоялся на стадионе «Левый берег» Киевской области. Гости одержали победы с крупным счетом.

Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил Родион Плакса, еще один гол провел Даниил Скорко.

Харьковчане потерпели пятое поражение подряд. Александрийская команда впервые выиграла в гостях после 10 выездных матчей с ничьими и поражениями.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур, 11 декабря

Металлист 1925 Харьков – Александрия – 0:3

Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83.

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия).
71’
Максим Жичиков (Металлист 1925) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Скорко (Александрия).
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Источник Sport.ua
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