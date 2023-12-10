Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Металлист 1925
11.12.2023 14:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:48
149
0

Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

10 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 18:48
149
0
Металлист 1925 – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК «Александрия»

Харьковский «Металлист 1925» и ФК «Александрия» встретятся в понедельник, 11 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча состоится на стадионе «Левый берег» Киевской области. Начало запланировано на 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды находятся совсем рядом с зоной вылета, поэтому перед зимней паузой в чемпионате им надо набирать очки. Подопечные Олега Голодюка проиграли четыре матча подряд. Команда Руслана Ротаня после хорошего старта, когда в двух матчах добыли 6 очков, не могли выиграть десять матчей подряд. Эта серия закончилась только 11 ноября в 14-м туре, когда был обыгран «Верес».

В первом круге нынешнего чемпионата в Александрии выиграли хозяева поля, благодаря голу Артема Шулянского. После 15 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Александрия» имеет в своем активе 13 очков, а «Металлист 1925», сыграв 16 поединков, имеет 15 зачетных баллов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ворскла – Рух – 1:1. Команды закончили год ничьей. Видео голов и обзор
Василий РУНИЧ: «Надо было искать шанс у ворот Ворсклы»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Александрия текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
Футбол | 10 декабря 2023, 13:37 3
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании
На радость Лунину. Кепа может уйти из Реала, но останется в Испании

Испанскому голкиперу прогнозируют смену клуба

Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Футбол | 10 декабря 2023, 10:26 27
Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным
Источник: английский топ-клуб интересуется Ильей Забарным

Защитник «Борнмута» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Футбол | 10.12.2023, 10:00
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Лутон Таун – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.12.2023, 19:30
Лутон Таун – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча
Лутон Таун – Манчестер Сити – 1:2. Видео голов и обзор матча
Вопрос не решен. Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024
Олимпийские игры | 10.12.2023, 15:28
Вопрос не решен. Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024
Вопрос не решен. Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
Хохфильцен. Меркушина – в топ-25 спринта на Кубке мира
08.12.2023, 16:53 23
Биатлон
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
08.12.2023, 16:22 51
Футбол
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры, Шахтер почти догнал топ-3
08.12.2023, 23:23 16
Футбол
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
ВИДЕО. А Кепа так умеет? Лунин отметился суперсейвом в матче с Бетисом
09.12.2023, 18:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем