Харьковский «Металлист 1925» и ФК «Александрия» встретятся в понедельник, 11 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча состоится на стадионе «Левый берег» Киевской области. Начало запланировано на 14:00.

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Обе команды находятся совсем рядом с зоной вылета, поэтому перед зимней паузой в чемпионате им надо набирать очки. Подопечные Олега Голодюка проиграли четыре матча подряд. Команда Руслана Ротаня после хорошего старта, когда в двух матчах добыли 6 очков, не могли выиграть десять матчей подряд. Эта серия закончилась только 11 ноября в 14-м туре, когда был обыгран «Верес».

В первом круге нынешнего чемпионата в Александрии выиграли хозяева поля, благодаря голу Артема Шулянского. После 15 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Александрия» имеет в своем активе 13 очков, а «Металлист 1925», сыграв 16 поединков, имеет 15 зачетных баллов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.