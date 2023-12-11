«Уже история». Коуч Металлиста 1925 назвал причины поражения Александрии

Наставник «Металлиста 1925» Олег Голодюк оценил игру с «Александрией» (0:3) в 17-м туре Украинской Премьер-лиги и подвел итог первой части сезона:

– Нам банально не хватило сил. Из-за нашего плотного графика, нам было тяжело играть и в равных составах, а после удаления, уже доигрывали насколько хватало сил.

– Второй тайм очень отличался, так «Александрия» прибавила?

– Нет, еще в первом тайме даже было видно на разминке и еще на предматчевой тренировке, что ребята очень уставшие. В нашем чемпионате, есть некоторые играют одну игру в две недели, а мы три игры за девять дней. Вот и вся разница. Есть регламент, кто-то его выполняет, кто-то – нет, но это уже такое.

– Можно от вас коротенький итог осенней части сезона?

– Были разные периоды, где-то были на подъеме, где-то, как сейчас, большой спад пошел. Наверное, то место на которое мы сейчас опустились, мы не имеем права там находиться. Конечно, итог неудовлетворительный. Я с себя вины не снимаю, где-то виноват тренерский штаб.

– Могли бы выделить два матча, один лучший со знаком плюс и худший?

– У нас было много матчей где игра команде давалась, но по тем или иным причинам, не было результата. Относительно провальных, это против «Кривбасса», они нас переиграли закономерно, провалили игру с «Оболонью» и матч сегодня. Это те три матча, которые мы провалили. Во всех остальных, даже если мы проигрывали, по игре, мы точно не заслуживали поражения. Это уже история, а результат на табло. Как итог, то место где мы сейчас, отражает нашу работу.

– Какие планы на межсезонье?

– Это нужно спросить у руководства клуба, какие у них дальнейшие планы. Тренерский штаб с себя ответственности не снимает, результаты неудовлетворительные.