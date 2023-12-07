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  4. Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Чемпионат Украины
Динамо Киев
07.12.2023 15:15 – FT 4 : 2
Металлист 1925
Решением организаторов начало матча было сдвинуто на 15 минут, с 15:00 на 15:15
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 07 декабря 2023, 17:38
3055
64

Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925

Команда Голодюка первой поразила ворота киевлян при Шовковском в этом сезоне, но не дожала

07 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 07 декабря 2023, 17:38
3055
64
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
УПЛ

Надежды и амбиции киевского «Динамо» в начале текущего сезона были совсем другими, поэтому в контексте процесса квалификации еврокубков перенос домашнего матча третьего тура украинской Премьер-лиги между командой тогда еще Мирчи Луческу и харьковским «Металлистом 1925» выглядел вполне понятным шагом. Это только позже мы узнаем, что ни в один из основных раундов международных соревнований «бело-синие» так и не попали, да и настроение внутри коллектива ухудшилось настолько, что в конце концов пришлось завершить отношения с румынским специалистом.

Однако тот самый матч против «желто-синих» из расписания столичного коллектива точно никуда бы не делся и для того, чтобы не нарушать логическое повествование о событиях в этом сезоне, «Динамо» договорилось компенсировать этот пробел в календаре посреди последней игровой недели УПЛ в 2023 году. И точно бы в начале августа мы не увидели заснеженных трибун стадиона «Динамо» им. В. Лобановского на заднем плане трансляции, поэтому у этого матча было свое настроение.

Футболистам на поле было откровенно некомфортно, что было заметно уже с первых секунд исполнения Государственного гимна Украины. Поэтому решение было простым – или бегать как в последний раз, или окончательно замерзнуть. Киевлянам в таком интенсивном темпе, конечно, отдавалось преимущество, хотя и соперники сначала пытались не отставать. Возможно, кое в чем зря они это делали.

На 10 минуте «бело-синие» выскочили в контратаку и под передачу на ход к правому флангу от Буяльского помчался Волошин, а поскольку ему тогда никто не встретился на пути к вратарю, то и переиграть последнего труда не составило. «Металлист 1925» попытался ответить сольным рывком Дмитренко с левого фланга в штрафную уже через мгновение, но нападающий пробил мимо ближней стойки.

Никоим образом защита харьковчан при этом не была похожа на ту, что обороняла ворота команды во время матча против «Шахтера». Разваливались при первой же возможности, поэтому даже странно, что первый тайм не завершился с разгромным счетом. «Динамо» следующий гол забило также усилиями Волошина, который с добивания перед вратарской скорректировал попытку Шапаренко пробить Сидоренко дальним ударом.

Как ни странно, но следующим результативным действием в этом активном первом тайме стал удар от гостей. Это Габелок выполнил подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, где Дмитренко пробил слета мимо Нещерета. Красивая комбинация, которая заставила «Динамо» пропустить первый гол во второй каденции Шовковского в должности. Но Ванат почти сразу завершил ударом головой подачу углового с левого фланга на ближнюю стойку, так что этот гол команды Голодюка ничего не значил.

А вот куда большее значение было у удаления Бычека, который за два фола против Буяльского на своей половине собрал достаточное количество предупреждений для обмена на красную карточку у главного арбитра. Никаких вопросов по этим эпизодам, как и не было особых поводов после этого считать, что гости хоть как-то будут претендовать на спасение в этой игре после перерыва.

Второй тайм оказался довольно прогнозируемым за исключением того, что «Динамо» так и не смогло вовремя поставить точку в этой игре. Безумное преимущество было за киевлянами, но они им просто отказывались пользоваться и, как это всегда и бывает в таких случаях, они допустили ошибку в защите. Причем, довольно простую ошибку.

На 72 минуте Борячук от центральной линии толкнул мяч вперед на ход Ременюку и кто же тогда знал, что Нещерет примет решение оставлять ворота без присмотра ради перехвата, на который почти не было шансов, а соперник потом просто покатит мяч в пустые у него за спиной. И это еще сколько времени оставалось играть! А если бы соперники не находились в меньшинстве? В итоге имеем лишние волнения от игроков киевлян, которые хорошо подчеркивало эмоциональное празднование гола Дячука в компенсированное время. Здесь мы отметим голевой сброс головой на партнера от Супряги, что вообще-то редко, когда случается.

Следующую игру «Динамо» сыграет дома в рамках столичного дерби против «Оболони», а харьковский «Металлист 1925» примет «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» – 4:2

Голы: Волошин, 10, 22, Ванат, 33, Дячук, 90+1 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Предупреждения: Бычек, 28, Фарина, 84

Удаление: Бычек, 40 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик – Бражко – Кабаев (Караваев, 60), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 60), Волошин (Бенито, 90+1) – Ванат (Супряга, 82).

«Металлист 1925»: Сидоренко – Фарина, Червак, Е. Ткачук, Капинус – Мартынюк, Габелок (А. Ткачук, 59), Бычек – Дмитренко (Чирук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Ари (Ременюк, 58).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 28 (12) – 4 (2)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 3 – 0.

ДИНАМО КИЕВ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 64
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Перець
Мабуть банка оболоні складається таке враження це одинокий підар 
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+8
Pavel_i_CO
До речі, дуже добре, що забив Макс Дячук. Цей гол повинен додати йому впевненості на полі. Молодий пацан ще
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+7
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FunnyCat_____
Видели как  сверху Тимофюк Лига Конференций сам с собой базарит?
Спорт ЮА самый инлюзивный сайт Украины -  дает возможность шизофреникам вещать прямо из больницы Павлова!
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+7
Умник
2 гола с угловых.
Мама дарагая. Я думаю снег пошел)))).
2 года не забивали.
С победой.
Но центр бек срочно нужен.
Волошину желаю стабильности
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+6
etorfine
Спорт юа, если вы не баните этих двух отбитых (лигу конференций и фаню), то устройте их куда-нибудь на работу, пусть полы моют хотя бы, может их бреда здесь меньше будет.
Зайдешь сюда раз в три дня почитать новости, но в каждой ветке  опять эти Биба и Боба...
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+5
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🔱Avtoigor🔱
Вітаю Динамо і всіх вболівальників клубу.
Цікавий видався матч, легка перемога, динамівці особливо не переймалися, це було видно по грі.
Єдиний хто сьогодні начудив так це Нещерет, неуважно, а так вцілому не погано.
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+5
Pavel_i_CO
З перемогою Динамо Київ. До четвертих лугандонів три очки і гра в запасі. Днанетскімі розірваними дупами дуууже задоволений!!! Завтра вболіваємо за український Верес і проти колорадів проригівських
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+5
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Remark
Пожарна гра. Треба щось робити з цим захистом. Більш майстровитий суперник буде карати.
Але, з перемогою! Динамо впритул наблизилось до четвертих.
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+5
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FunnyCat_____
С победой самый популярный и титулованный клуб Украины! 
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+5
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FunnyCat_____
Тимофеючка, чего ты такая деревянная только честно, в детстве много без шапки ходил?
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+4
Артур Отаманчук
кроты сегодня старались навязать борьбу, апеллировали к политическим и социальным аспектам, пытались забивать голы, это всё было в чате, а на поле победитель Динамо Киев!
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+4
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FunnyCat_____
Лига Конференций Без Динамо -  ЛГБТшник который трет свои же посты!
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+4
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Vagiiiiiiinaaaaa
Видно, що в поточній ситуації Шахтарю лишається боротися за вихід в ЛК/ЛЄ, бо чемпіонство їм не світить
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+3
Олександр
Киве дали 14 лет и он не захтел по хорошему отсидеть .его грохнули в самом охраняемом месте где комар не пролетит.следующий янукович .ему дали 13 лет за измену но он тоже не хотел отсидеть.а потом будет из днр главный который пришел на место захарченко которого в лифте завалили ну и остальных по очереди 
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+1
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roman75zpr
Так уже переживали поклонники Луческу, что не надо его убирать, потому что вот просто  не на кого его менять, ну вот не накого и всё (года полтора здесь доказывали, пока я говорил и минусы получал, что с дедом дальше будет только хуже) Ну? Убрался дед - стали побеждать, в том числе и непосредственных конкурентов, молодёжь лучше заиграла, забивает. Да, есть проблемы, но уже и результаты пошли. Давно бы этого старого ворчуна-философа убрали, глядишь, в и еврокубках получше выступили и в том году, и в этом
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0
v2341770
Результат прогнозований ще до початку матчу. Прагнення грати у "відкритий футбол" з суперником, який тебе переважає хоча б за підбором гравців -це авантюра. Команда М1925 зовсім не навчена оборонятися. Так було і в попередній грі. Як підсумок - найбільше пропущених м"ячів у лізі. Спочатку треба навчитися грати "у автобус"з сильнішим суперником, а потім прагнути забити. У цьому випадку хоча б надія буде принаймні на нічию, а так одне розчарування. Хоча матч був не нудним для вболівальників.
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0
vruthiy-112
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0
FunnyCat_____
Надо зимой брать левоногого ЦЗ и надеяться на то что Ярмола и Шапа во второй части сезона будут без травм
Волошин и Ярмола на флангах., а в центре Бражко Шапа и Буяльский с Ванатом на острие -  можно и за первые места в УПЛ еще потягаться !
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0
Лига конференций без динамо
Следующий матч у дырявых опзжшников с оболонью ,если шубы не завезут то Оболонь знает как натягивать дырявку 
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-4
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New Zealander
Судя по всему тут если бы не удаление то было бы 3-3
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-7
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