Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925

Надежды и амбиции киевского «Динамо» в начале текущего сезона были совсем другими, поэтому в контексте процесса квалификации еврокубков перенос домашнего матча третьего тура украинской Премьер-лиги между командой тогда еще Мирчи Луческу и харьковским «Металлистом 1925» выглядел вполне понятным шагом. Это только позже мы узнаем, что ни в один из основных раундов международных соревнований «бело-синие» так и не попали, да и настроение внутри коллектива ухудшилось настолько, что в конце концов пришлось завершить отношения с румынским специалистом.

Однако тот самый матч против «желто-синих» из расписания столичного коллектива точно никуда бы не делся и для того, чтобы не нарушать логическое повествование о событиях в этом сезоне, «Динамо» договорилось компенсировать этот пробел в календаре посреди последней игровой недели УПЛ в 2023 году. И точно бы в начале августа мы не увидели заснеженных трибун стадиона «Динамо» им. В. Лобановского на заднем плане трансляции, поэтому у этого матча было свое настроение.

Футболистам на поле было откровенно некомфортно, что было заметно уже с первых секунд исполнения Государственного гимна Украины. Поэтому решение было простым – или бегать как в последний раз, или окончательно замерзнуть. Киевлянам в таком интенсивном темпе, конечно, отдавалось преимущество, хотя и соперники сначала пытались не отставать. Возможно, кое в чем зря они это делали.

На 10 минуте «бело-синие» выскочили в контратаку и под передачу на ход к правому флангу от Буяльского помчался Волошин, а поскольку ему тогда никто не встретился на пути к вратарю, то и переиграть последнего труда не составило. «Металлист 1925» попытался ответить сольным рывком Дмитренко с левого фланга в штрафную уже через мгновение, но нападающий пробил мимо ближней стойки.

Никоим образом защита харьковчан при этом не была похожа на ту, что обороняла ворота команды во время матча против «Шахтера». Разваливались при первой же возможности, поэтому даже странно, что первый тайм не завершился с разгромным счетом. «Динамо» следующий гол забило также усилиями Волошина, который с добивания перед вратарской скорректировал попытку Шапаренко пробить Сидоренко дальним ударом.

Как ни странно, но следующим результативным действием в этом активном первом тайме стал удар от гостей. Это Габелок выполнил подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, где Дмитренко пробил слета мимо Нещерета. Красивая комбинация, которая заставила «Динамо» пропустить первый гол во второй каденции Шовковского в должности. Но Ванат почти сразу завершил ударом головой подачу углового с левого фланга на ближнюю стойку, так что этот гол команды Голодюка ничего не значил.

А вот куда большее значение было у удаления Бычека, который за два фола против Буяльского на своей половине собрал достаточное количество предупреждений для обмена на красную карточку у главного арбитра. Никаких вопросов по этим эпизодам, как и не было особых поводов после этого считать, что гости хоть как-то будут претендовать на спасение в этой игре после перерыва.

Второй тайм оказался довольно прогнозируемым за исключением того, что «Динамо» так и не смогло вовремя поставить точку в этой игре. Безумное преимущество было за киевлянами, но они им просто отказывались пользоваться и, как это всегда и бывает в таких случаях, они допустили ошибку в защите. Причем, довольно простую ошибку.

На 72 минуте Борячук от центральной линии толкнул мяч вперед на ход Ременюку и кто же тогда знал, что Нещерет примет решение оставлять ворота без присмотра ради перехвата, на который почти не было шансов, а соперник потом просто покатит мяч в пустые у него за спиной. И это еще сколько времени оставалось играть! А если бы соперники не находились в меньшинстве? В итоге имеем лишние волнения от игроков киевлян, которые хорошо подчеркивало эмоциональное празднование гола Дячука в компенсированное время. Здесь мы отметим голевой сброс головой на партнера от Супряги, что вообще-то редко, когда случается.

Следующую игру «Динамо» сыграет дома в рамках столичного дерби против «Оболони», а харьковский «Металлист 1925» примет «Александрию».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» – 4:2

Голы: Волошин, 10, 22, Ванат, 33, Дячук, 90+1 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Предупреждения: Бычек, 28, Фарина, 84

Удаление: Бычек, 40 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик – Бражко – Кабаев (Караваев, 60), Шапаренко (Андриевский, 59), Буяльский (Царенко, 60), Волошин (Бенито, 90+1) – Ванат (Супряга, 82).

«Металлист 1925»: Сидоренко – Фарина, Червак, Е. Ткачук, Капинус – Мартынюк, Габелок (А. Ткачук, 59), Бычек – Дмитренко (Чирук, 76), Сидоров (Борячук, 67), Ари (Ременюк, 58).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 28 (12) – 4 (2)

Угловые: 7 – 1

Оффсайды: 3 – 0.

ДИНАМО КИЕВ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: -5°C