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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Наконец-то забили со стандартов. Давно этого не было»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 19:21 |
626
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ШОВКОВСКИЙ: «Наконец-то забили со стандартов. Давно этого не было»

И.о. главного тренера киевлян – о матче с «Металлистом 1925»

07 декабря 2023, 19:21 |
626
1
ШОВКОВСКИЙ: «Наконец-то забили со стандартов. Давно этого не было»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Шовковский оценил победу 4:2 в матче чемпионата Украины против «Металлиста 1925».

– Что с Нещеретом? Почему не играл Бущан?

– С Нещеретом все хорошо. Он играл потому, что он заслуживал сегодня сыграть своим отношением к тренировочному процессу, своим трудолюбием. С Бущаном тоже всё хорошо. Все готовы выйти на футбольное поле. Мы должны понимать, что нет игроков ни в «Динамо», ни в мире, которые имели бы стопроцентную уверенность в том, что они будут играть.

– Как команда будет готовиться к последней игре года с «Оболонью»?

– В штатном режиме. Ничего лишнего, ничего особенного. Все как всегда. Завтра собираемся на базе. Вышедших в стартовом составе игроков ждет восстановления. Готовимся к игре 11-го числа.

– Какой из четырех динамовских мячей в этой игре лично вам больше понравился?

– Каждый забитый гол мне нравится, тем более если он приносит положительный результат. Хотелось бы отметить, что мы наконец-то забили после стандартных положений. Долго этого не было. Еще хотелось бы, чтобы ребята смелее шли в штрафную. Пока не видел как они пенальти пробивают.

Следующий матч «Динамо» сыграет в дерби против «Оболони». Матч состоится 11 декабря в 15:00.

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Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Георгий Бущан Назар Волошин Руслан Нещерет Динамо - Металлист 1925
Источник ФК Динамо Киев
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Gargantua
действительно
при Луческу вообще разучились на стандартах играть
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