В четверг, 7 декабря, состоялся перенесенный матч 3-го тура УПЛ, в котором встречались киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925».

У победителей дубль сделал Назар Волошин, также забили Владислав Ванат и Максим Дячук. Гости играли в меньшинстве весь второй тайм.

«Динамо» имеет в своем активе 25 очков и входит в топ-5, а «Металлист 1925» с 15 баллами занимает 11-е место.

Лидеры УПЛ: Кривбасс (33), Днепр-1 (33), Полесье (31), Шахтер (28 и две игры в запасе), Динамо (25 и три игры в резерве), Рух (25), Ворскла (22).

Украинская Премьер-лига

Матч 3-го тура, 7 декабря. Киев, стадион Динамо

Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 4:2

Голы: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дячук, 90 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Удаление: Бычек, 41 (Металлист 1925)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча