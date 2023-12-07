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Чемпионат Украины
Динамо Киев
07.12.2023 15:15 – FT 4 : 2
Металлист 1925
Решением организаторов начало матча было сдвинуто на 15 минут, с 15:00 на 15:15
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 20:10 | Обновлено 07 декабря 2023, 20:22
822
0

Динамо Киев – Металлист 1925 – 4:2. Дубль Волошина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 3-го тура УПЛ

07 декабря 2023, 20:10 | Обновлено 07 декабря 2023, 20:22
822
0
Динамо Киев – Металлист 1925 – 4:2. Дубль Волошина. Видео голов и обзор
ФК Динамо

В четверг, 7 декабря, состоялся перенесенный матч 3-го тура УПЛ, в котором встречались киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925».

У победителей дубль сделал Назар Волошин, также забили Владислав Ванат и Максим Дячук. Гости играли в меньшинстве весь второй тайм.

«Динамо» имеет в своем активе 25 очков и входит в топ-5, а «Металлист 1925» с 15 баллами занимает 11-е место.

Лидеры УПЛ: Кривбасс (33), Днепр-1 (33), Полесье (31), Шахтер (28 и две игры в запасе), Динамо (25 и три игры в резерве), Рух (25), Ворскла (22).

Украинская Премьер-лига

Матч 3-го тура, 7 декабря. Киев, стадион Динамо

Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 4:2

Голы: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дячук, 90 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72

Удаление: Бычек, 41 (Металлист 1925)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Дячук (Динамо Киев).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).
41’
Kostyantyn Bychek (Металлист 1925) получает красную карточку.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмитренко (Металлист 1925).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 видео голов и обзор Назар Волошин Владислав Ванат Максим Дячук Андрей Ременюк Владислав Дмитренко Константин Бычек
Источник Sport.ua
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