Динамо Киев – Металлист 1925 – 4:2. Дубль Волошина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 3-го тура УПЛ
В четверг, 7 декабря, состоялся перенесенный матч 3-го тура УПЛ, в котором встречались киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925».
У победителей дубль сделал Назар Волошин, также забили Владислав Ванат и Максим Дячук. Гости играли в меньшинстве весь второй тайм.
«Динамо» имеет в своем активе 25 очков и входит в топ-5, а «Металлист 1925» с 15 баллами занимает 11-е место.
Лидеры УПЛ: Кривбасс (33), Днепр-1 (33), Полесье (31), Шахтер (28 и две игры в запасе), Динамо (25 и три игры в резерве), Рух (25), Ворскла (22).
Украинская Премьер-лига
Матч 3-го тура, 7 декабря. Киев, стадион Динамо
Динамо Киев – Металлист 1925 Харьков – 4:2
Голы: Волошин, 11, 22, Ванат, 34, Дячук, 90 – Дмитренко, 30, Ременюк, 72
Удаление: Бычек, 41 (Металлист 1925)
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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