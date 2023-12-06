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07.12.2023 15:00 - : -
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06 декабря 2023, 20:34 | Обновлено 06 декабря 2023, 20:35
204
0

Динамо Киев – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одно известно точно – осветительные мачты на стадионе «Динамо» точно в наличии

06 декабря 2023, 20:34 | Обновлено 06 декабря 2023, 20:35
204
0
Динамо Киев – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В четверг, 7 декабря, в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и харьковский «Металлиста 1925». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Динамо Киев


Футболисты обеих команд вышли на поле, прослушали Гимн Украины, отдали дань памяти павшим воинам и даже успели ввести мяч в игру. Но затем прозвучал сигнал воздушной тревоги, а по ее окончании «неожиданно» оказалось, что арена для проведения матча не оборудована искусственными источниками света. Это – реалии украинского футбола, как они есть, и это то, с чем были вынуждены столкнуться игроки киевского «Динамо» и закарпатского «Миная» в минувшие выходные. В футбол тогда так и не поиграли.

И, на самом деле, это очень плохая новость для команды Александра Шовковского. Игровой тонус – есть игровой тонус, и во время регулярных тренировок им точно нельзя разжиться хоть в каком-то количестве. Для «Динамо» в его нынешнем подвешенном состоянии это действительно серьезный вызов, так как те две уверенные победы над «Кривбасом» и «Рухом» (2:0) теперь не могут напрямую подпитать коллектив необходимыми эмоциями. Просто утерян момент.

Но отчаиваться фанатам столичного коллектива точно не стоит – тут до зимней паузы осталось всего две игры, одну из которых «Динамо» вообще могло и не проводить в этом календарном году, но решило с максимальными «долгами» не входить в новый этап сезона. Оно и верно, потому что с такими играми судьбы, как было против «Миная», можно затем получить очень неприятный календарь. А так – три игры отставания от нормального ритма и девять потенциально набранных очков. Хотя, стоп, в такие математические ребусы уже пыталась играть команда еще при Луческу, и закончилось это все грандиозным фиаско.

Металлист 1925


Впрочем, понять, почему «Динамо» хочет сыграть перенесенный матч против харьковского «Металлиста 1925» именно сейчас, достаточно легко. Дело может быть том, что у команды Олега Голодюка дела откровенно пошли в неблагоприятном русле. «Желто-синие» проиграли в трех последних матчах, и если поражения от «Полесья» (1:2) и «Шахтера» (0:2) еще можно объяснить, хотя и там коллектив боролся на равных, то провал в лобовом столкновении против ровенского «Вереса» (3:4) – это уже серьезный удар.

Проблема для «Металлиста 1925» заключается в том, что напряжение в подвале турнирной таблицы под конец календарного года начало стремительно возрастать. Постоянно кто-то добывает очки снизу относительно харьковчан, в то время как группа возле экватора вообще отказывается проигрывать, что только увеличивает дистанцию. От зоны переходных матчей команду Голодюка отделяет всего два очки и это уже реальный сигнал к тому, чтобы начать просыпаться.

Другая сторона медали – календарь второй части сезона, который у «желто-синих» выстроен в шахматном порядке среди соперников из лидирующей группы и числа прямых конкурентов. И поди теперь знай, что лучше – «отстреляться» сразу и в дальнейшем набирать очки в матчах против коллективов с равными тебе амбициями, или же не успевать перевести дух между сильными соперниками. В первом круге это сыграло злую шутку с харьковским коллективом, но кто знает, что нас ждет уже этой весной. Очень непредсказуемый сезон УПЛ.

История встреч


Футбольные пути «Динамо» Киев и «Металлист 1925» ранее пересекались 3 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны столичных – 1 успешный матч, однако два других завершились вничью. Команды в последний раз играли в начале июня, когда на гол «динамовца» Эрика Рамиреса с пенальти ответил Артем Габелок (1:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет уже 31 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Данильченко и Дмитрий Оганесян, а резервным арбитром отработает Дмитрий Евтухов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Юрием Ивановым, которому будет помогать Александр Беркут. У Омельченко есть опыт проведения матча с участием «Динамо» – 4 победы и 1 поражение, тогда как с «Металлистом 1925» он также пересекался пять раз – 2 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Ориентировочные составы


«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик – Андриевский, Бражко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

«Металлист 1925»: Сидоренко – Безуглый, Червак, Е. Ткачук, Жичиков – Мартынюк, Габелок, А. Ткачук – Ари, Борячук, Русин.

Дисквалификации


Владислав Дубинчак и Владимир Шепелев у «Динамо», равно как Никита Безуглый и Андрей Ткачук у «Металлиста 1925» имеют по три желтые в текущем сезоне. Еще одно предупреждение, и последнюю игру 2023 года эти игроки пропустят.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева должны вновь праздновать уверенный успех. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Динамо» Киев (-1).

7 декабря, среда

«Динамо» Киев – «Металлист 1925»
Киев. «Динамо» им. В. Лобановского. 15:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал 2+2
ДИНАМО КИЕВ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua – 3:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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