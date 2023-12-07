В четверг, 7-го декабря, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:00.

«Бело-синие» решили провести один из своих перенесенных матчей еще в этом году, дабы облегчить свою участь весной. Однако точно не рассчитывали они при этом, что встреча с «Минаем» на выходных так и не состоится, поэтому получился незначительный выход из ритма. Повлияет ли это настолько сильно на команду Александра Шовковского, что у харьковского «Металлиста» появится шанс? Это и предстоит узнать. Подопечные Олега Голодюка неплохо смотрелись в игре против «Шахтера», но в итоге все равно уступили (0:2), и вряд ли после этого полностью восстановились.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.