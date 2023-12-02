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Кривбасс
02.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:43
2183
2

Взрывной камбэк. Кривбасс вырвал победу над Александрией

Команда Ротаня неожиданно снова стала сложным соперником для подопечных Вернидуба

02 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:43
2183
2
Взрывной камбэк. Кривбасс вырвал победу над Александрией
УПЛ

Субботняя программа шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги продолжалась матчем в Кривом Роге, где перед хозяевами стадиона «Горняк», «Кривбассом» под руководством Юрия Вернидуба, стояла очень интересная задача. Нужно было брать реванш у «Александрии», которая в этот день наведалась в гости к одному из претендентов на чемпионский титул явно не с пустыми руками.

Футболисты Руслана Ротаня как раз перед началом ноябрьской международной паузы успели выиграть у ровенского «Вереса» (0:1), за счет чего остановили сумасшедшую серию без побед, которая длилась аж с начала августа, и хоть немного отдалились от зоны вылета. Продолжить набирать обороты «полиграфы» должны были бы в игре против прямого конкурента, киевской «Оболони», однако тот «матч за жизнь» передвинула во времени непогода, которая неделю назад сделала поле стадиона «Ника» непригодным для игры в футбол.

В Кривом Роге уже зимняя погода не слишком мешала игрокам показывать свои способности, поэтому и матч получился по-настоящему напряженным. Его таким, прежде всего, сделали гости, потому что в первом тайме фактически отказались играть вторым номером и имели успех в атаке. В перекладину ворот «Кривбасса» уже на 17 минуте прилетел удар от Шостака, поэтому все присутствующие на мгновение забыли, что до этого хозяева имели неплохую возможность у Дебелко, да и моменты Кожушко и Дибанго после этого выглядели не столь влиятельно.

Реализация снова хромала у команды Юрия Вернидуба, но и нельзя было сказать, что «полиграфы» давали ей достаточно пространства на своей половине. А тут еще и на 30 минуте Шулянский подловил отскок на входе в левый фланг чужой штрафной и мощным ударом под перекладину ошеломил криворожский коллектив. Тот даже смутился немного на этом фоне, поэтому первый тайм завершал в растерянном состоянии.

По замене от каждого из тренеров в перерыве – и мы снова в игре. Но на этот раз «Александрия» уже вернулась к более присущей модели игры от обороны и пыталась ловить соперников на контратаках. Замысел полностью воплотить так и не удалось, поэтому пришлось исключительно защищаться. Но на этот раз у хозяев моментов было уже меньше, поэтому пришлось изрядно напрячься с их реализацией.

«Кривбасс» оказывал давление на оппонентов до самого финального свистка и в один момент напряжение начало просто зашкаливать, а защита гостей окончательно развалилась. Этому способствовала паника внутри штрафной, когда По и Бизимана осуществляли свои удары за считанные мгновения до завершения основного времени. Вихрь атак команды Вернидуба остановить мог только заключительный аккорд главного арбитра.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» дома будет играть против луганской «Зари», тогда как «Александрия» поедет в гости к харьковскому «Металлисту 1925».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Близниченко – 6,0, Приходько – 6,0, Татарков – б/о, По – б/о, Принс – б/о.

«Александрия» (замены): Билошевский – 6,0, Микитишин – 6,0, Погорелый – 6,0, Мартынюк – 6,0, Кулаковський – б/о.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Кривбасс» – «Александрия» – 2:1

Голы: По, 79, Бизимана, 83 – Шулянский, 30

Предупреждения: Плакса, 53 – Джевани, 10

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецков, Бескоровайный, Понедельник – Илич (Татарков, 74), Бизимана – Д. Кузык (По, 73), Дебелко (Приходько, 64), Задерака (Близниченко, 46) – Кожушко (Прінс, 83).

«Александрия»: Ермаков – Копина, Кравченко, Савченко, Смирный – Плакса (Мартынюк, 73), Шостак, Сигеев – Шулянский (Билошевский, 46, Кулаковский, 87), Кулаков (Погорелый, 62), Джевани (Микитишин, 61).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 19 (4) – 7 (3)
Угловые: 9 – 1
Оффсайды: 0 – 0.

КРИВБАСС – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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VitosKH
Хорош Вернидуб,физкультурника в первую лигу!
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+1
Алексей Фурсов
Хорошая игра двух команд. Кривбассу потренировать прицел бы, а так молодцы
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+1
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