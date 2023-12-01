В субботу, 2-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 15:00.

Второй круг национального первенства для команд Юрия Вернидуба и Руслана Ротаня начинается на противоположных концах турнирной таблицы. «Кривбасс» борется за чемпионство, но до сих пор, наверняка, помнит, как проиграл первую игру текущего сезона именно в Александрии (0:1). Стало быть, надо брать реванш. Но «полиграфы» на прошлых выходных впервые с начала августа победили, и как бы это не оказалось началом пути к воостановлению.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.