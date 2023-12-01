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Кривбасс
02.12.2023 15:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 22:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:00
58
0

Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

01 декабря 2023, 22:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 23:00
58
0
Кривбасс – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 2-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 15:00.

Второй круг национального первенства для команд Юрия Вернидуба и Руслана Ротаня начинается на противоположных концах турнирной таблицы. «Кривбасс» борется за чемпионство, но до сих пор, наверняка, помнит, как проиграл первую игру текущего сезона именно в Александрии (0:1). Стало быть, надо брать реванш. Но «полиграфы» на прошлых выходных впервые с начала августа победили, и как бы это не оказалось началом пути к воостановлению.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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