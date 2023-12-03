Юрий ВЕРНИДУБ: «Ни в коем случае не должны терять наши золотые очки»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал игру 16 тура УПЛ, в которой его команда победила «Александрию» со счетом 2:1.

- Относительно игры скажу коротко: неплохой матч. Мы понимали, что «Александрия» находится на таком месте, на котором не должно находиться. Команда у них очень молодая и амбициозная, имеет скоростных футболистов. Знали, что будет нелегко и говорил об этом ребятам. По игре: у нас было больше моментов, чем в первом, что во втором таймах. Мы пропустили после углового: отскок и мяч очень хорошо лег Шулянскому на ногу.

Но я знал, что ничего страшного не произошло и сказал об этом своим ребятам. Сказал, что мы должны выходить, играть и ни в коем случае не терять наши «золотые» очки. Команда хорошо отреагировала на мои слова, вышла и показала еще лучший футбол. Полностью обыграли «Александрию», забили два важных гола, которые нам принесли победу. С чем и поздравляю команду, клуб, всех болельщиков и город Кривой Рог.

Я увидел сегодня много классного футбола. Очень рад, что ФК «Кривбасс» идет своим путём. Этот путь мы выбрали вместе с ребятами. Хочу прийти туда, куда мы планируем дойти. Но это мы увидим в следующем году, когда завершится чемпионат. «Александрии» же желаю успеха и хорошей подготовки зимой. У них молодая команда, все у них будет хорошо.

Этот чемпионат Украины непредсказуем. Каждая команда может обыграть каждую. Это лишний раз вчера показала игра «Полесье» против «Вереса». А нам нужно много терпения, чтобы выдержать все трудности. Очень рассчитываю, что нам это удастся.

- Как погода повлияла на игру команды сегодня?

- Команды играли в равных условиях. Очень благодарен клубному агроному, подготовившему поле в таких погодных условиях. На неделе был и мороз, и дождь, и снег. Большое спасибо всем работникам ФК «Кривбасс».

- У нас подобралась неплохая команда. Вопросы по Дибанго. Это слухи, что он может уйти?

- Во-первых, это жизнь. Во-вторых, если парень перерос нашу команду и на него будет большой спрос, почему бы его не продать. О финансовой составляющей должна думать любая команда. Я знаю нашего президента, он никогда не откажет в выделении средств, но я всегда хотел, чтобы команда нам помогала и приносила какие-то средства для клуба.

Если Дибанго предложат хороший европейский клуб и наш клуб и игрока устраивают условия, так почему бы и нет. Я понимаю, что буду об этом сожалеть, если так случится, но это жизнь. В таком случае будем наигрывать кого-нибудь другого. Жизнь покажет, как она будет дальше. «Александрия», например, идет по этому пути. Ведь многие классные футболисты покинули команду. Поэтому им сейчас и тяжело. Их президент должен это понимать. Команде нужно время. Ушли Мирошниченко, Третьяков, Бабогло.

- Кроме Дибанго, ни о ком больше речь в этом плане не идет?

- Мы встретимся с президентом после последнего матча в этом году и все обсудим. Но он мне никогда не отрицал. Константин Караманиц очень любит футбол, он амбициозный человек. Он хочет больших побед и достижений. Рад, что судьба нас свела вместе. Потому что мы друг друга всегда поддерживаем и мыслим все равно.

- Когда мы увидим в игре Бандейра?

- Пока ничего говорить не буду. Еще рано. Мы ждем трансферное письмо из Португалии, поэтому пока не можем его заявить. Как только придет официальный документ от предыдущего клуба, сразу его зарегистрируем. Ждем, – сказал Вернидуб.