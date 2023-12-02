В субботу, 2 декабря, в Кривом Рогу на стадионе «Горняк» состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Юрия Иванова из Макеевки прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Кривбасс



В конце июля этого года новый сезон украинской Премьер-лиги только начинался и, очевидно, команды не могли аргументированно утверждать, в какой именно части турнирной таблицы будет проходить эта кампания. Нет, понятное дело, что криворожский «Кривбасс» уже давно говорит о высоких амбициях. Вот только тогда стартовое поражение от «Александрии» (0:1) застало всех врасплох.

Как стало понятно в дальнейшем, это была лишь досадная оплошность, так как в следующий раз «красно-белые» уступили лишь в первый день октября, проиграв на своем поле львовскому «Руху». Шутка ли, но на тот момент коллектив Юрия Вернидуба возглавлял турнирную таблицу, и мы совершенно не представляли чемпионской гонки без его участия. Такой расклад имеет место быть и по состоянию на сегодняшний день, вот только остались позади несколько матчей, по итогу которых для «Кривбасса» можно сделать осторожные неутешительные выводы.

Три последних домашних игры «красно-белых» – это победа над «Черноморцем» (1:0) и «Днепром-1» (3:0), а также поражение от киевского «Динамо» (0:2). В таком графике далеко не каждый клуб может продержаться на длительной дистанции, поэтому поражение от столичного коллектива было вполне предсказуемым. Радовать фанатов должно только то, что календарь сезона заходит на второй круг и аж до первых дней марта у «Кривбасса» не будет действительно серьезных вызовов. Кроме, конечно же, возможности взять реванш в предстоящей игре.

Александрия



Интересный поворот событий ожидал победителей первой встречи между этими командами в текущем сезоне. Руслан Ротань вернулся с крайне успешного молодежного чемпионата Европы в статусе главного тренера уже олимпийской команды Украины по футболу, сходу обыграл амбициозный «Кривбасс», а потом отшлифовал этот результат успехом в игре против «Металлиста 1925» (1:0). Уверенная лидерская позиции по итогам двух туров и, казалось бы, что могло пойти не так.

В итоге «не так» пошло все. В следующий раз «Александрия» в чемпионате победила лишь на прошлых выходных, тогда как максимальным успехом на этом отрезке сезона для нее были ничейные результаты против «Миная» (1:1), ЛНЗ и «Руха» (дважды по 0:0). При этом «полиграфы» как-то умудрились выбить «желто-черных» из Кубка Украины, но затем сами же и вылетели из турнира от «Полесья», поэтому в новом году их будут интересовать только дела в УПЛ.

А тут уже есть, что разгребать. «Александрия» сейчас идет в зоне переходных матчей, забивает чуть ли не меньше всех в чемпионате (меньше – только «Минай»), но пропускает при этом все-таки меньше, чем команды по соседству в турнирной таблице. Очевидно, что в клубе далеко не все в порядке с видением будущего основной команды, а иначе не расставались бы с явными лидерами. И при этом Ротань вновь работает с молодежью, в надежде на то, что хотя бы удасться избежать проблем в концовке чемпионата. Но с таким смешанным календарем и постоянными матчами с ведущими командами страны в шахматном порядке стабильности искать не приходится.

История встреч



Футбольные пути обновленного «Кривбасса» и «Александрии» ранее пересекались 3 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «полиграфов» – 2 успешных матча против 1 победы «Кривбасса». Команды в последний раз играли в конце июля, когда гол Артема Шулянского принес «Александрии» домашнюю победу.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Юрия Иванов из Макеевки, который на своем счету имеет уже 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Валентин Куцев и Максим Чертоляс, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кривушкин. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Екатериной Монзуль, которому будет помогать Марина Стрелецкая. У Иванова есть опыт проведения матча с участием «Кривбасса» – 1 победа, 1 ничья, 2 поражения, тогда как с «Александрией» он пересекался восемь раз – 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Рябов, Понедельник – Илич, Бизимана – Д. Кузык, Приходько, Задерака – Кожушко.

«Александрия»: Шевченко – Копина, Логинов, Савченко, Скорко – Плакса, Шостак, Сигеев – Шулянский, Кулаков, Безерра.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что хозяева должны взять уверенный реванш. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Кривбасс» (-1).

2 декабря, суббота