02.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига02 декабря 2023, 20:30 |
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Кривбасс – Александрия – 2:1. Камбэк криворожцев. Обзор матча, видео голов
Смотрите обзор матча 16-го тура УПЛ
02 декабря 2023, 20:30 |
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В субботу, 2 декабря, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» и «Александрия». Поединок прошел в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
Хозяева поля одержали волевую победу в этом матче со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 16-й тур.
«Кривбасс» – «Александрия» – 2:1
Голы: По, 79, Бизимана, 83 – Шулянский, 30
Видеообзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джихад Бизимана (Кривбасс).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Морель По (Кривбасс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
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