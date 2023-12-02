В субботу, 2 декабря, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» и «Александрия». Поединок прошел в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Хозяева поля одержали волевую победу в этом матче со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Кривбасс» – «Александрия» – 2:1

Голы: По, 79, Бизимана, 83 – Шулянский, 30

Видеообзор матча