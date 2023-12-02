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Кривбасс
02.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 20:30 |
569
0

Кривбасс – Александрия – 2:1. Камбэк криворожцев. Обзор матча, видео голов

Смотрите обзор матча 16-го тура УПЛ

02 декабря 2023, 20:30 |
569
0
Кривбасс – Александрия – 2:1. Камбэк криворожцев. Обзор матча, видео голов
УПЛ.

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кривбасс» и «Александрия». Поединок прошел в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Хозяева поля одержали волевую победу в этом матче со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Кривбасс» – «Александрия» – 2:1

Голы: По, 79, Бизимана, 83 – Шулянский, 30

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Джихад Бизимана (Кривбасс).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Морель По (Кривбасс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
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Источник Sport.ua
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