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  4. Шахтер – без плей-офф ЛЧ, успех Прометея, наказание для сборной Украины
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14 декабря 2023, 06:20 |
1348
0

Шахтер – без плей-офф ЛЧ, успех Прометея, наказание для сборной Украины

Главные новости за 13 декабря на Sport.ua

14 декабря 2023, 06:20 |
1348
0
Шахтер – без плей-офф ЛЧ, успех Прометея, наказание для сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 13 декабря.

1А. Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

1Б. ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»
Наставник «Шахтера» провел пресс-конференцию после поражения от «Порту» в Лиге чемпионов

1В. Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Пока известен только 1 из 8 потенциальных оппонентов – Спортинг Лиссабон

1Г. Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

2А. Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийской команды

2Б. Боруссия Д и ПСЖ вышли в плей-офф ЛЧ, Милан оставил Ньюкасл без евровесны
Состоялись решающие поединки в группе F

2В. Идеальный результат. Ман Сити завершил группу ЛЧ шестой победой
Манчестер Сити и Лейпциг вышли в плей-офф

2Г. Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
13 декабря состоялись заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов

3. Отомстили за крупное поражение. Прометей разгромил Бешикташ
Украинский клуб одержал победу с разницей в девятнадцать очков

4А. УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Украинских болельщиков обвинили в расизме

4Б. Болельщики вернутся на трибуны. Минмолодьспорта разработало особый план
Обнародованы специальные меры безопасности для соревнований со зрителями

5. Шахтер U-19 завершил групповой этап Юношеской лиги УЕФА. Финальная таблица
В плей-офф вышли Порту и Барселона

6А. Шушен. Кипяченкова попала в зачетную зону, Билосюк не смогла выйти на старт
Ксения Приходько не смогла попасть в число участниц гонки преследования

6Б. Юниорский кубок IBU. Кинаш – в топ-20 спринта в Риднау
Также в очки попал Сергей Супрун

6В. Риднау. Елена Городная – шестая в спринте на Юниорском кубке IBU
В топ-20 попала Александра Меркушина

7. Калинина претендует на награду Heart Award за матч со сборной Нидерландов
Ангелина отлично показала себя в Кубке Билли Джин Кинг

8. Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Украинец не придерживался указания главного тренера

9. Из Шахтера и Динамо. Назван лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
Лучшими стали Зубков и Шовковский

10. 7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
Ими можно усилиться без необходимости выплаты трансферной компенсации

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Источник Sport.ua
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