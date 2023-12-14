Шахтер – без плей-офф ЛЧ, успех Прометея, наказание для сборной Украины

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 13 декабря.

1А. Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту

Донецкий клуб не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

1Б. ПУШИЧ: «9 очков – достижение. Мы остаемся в отличном турнире – Лиге Европы»

Наставник «Шахтера» провел пресс-конференцию после поражения от «Порту» в Лиге чемпионов

1В. Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?

Пока известен только 1 из 8 потенциальных оппонентов – Спортинг Лиссабон

1Г. Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

2А. Что с Блауграной? Антверпен сенсационно вырвал победу у Барселоны на 90+2-й

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийской команды

2Б. Боруссия Д и ПСЖ вышли в плей-офф ЛЧ, Милан оставил Ньюкасл без евровесны

Состоялись решающие поединки в группе F

2В. Идеальный результат. Ман Сити завершил группу ЛЧ шестой победой

Манчестер Сити и Лейпциг вышли в плей-офф

2Г. Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы

13 декабря состоялись заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов

3. Отомстили за крупное поражение. Прометей разгромил Бешикташ

Украинский клуб одержал победу с разницей в девятнадцать очков

4А. УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?

Украинских болельщиков обвинили в расизме

4Б. Болельщики вернутся на трибуны. Минмолодьспорта разработало особый план

Обнародованы специальные меры безопасности для соревнований со зрителями

5. Шахтер U-19 завершил групповой этап Юношеской лиги УЕФА. Финальная таблица

В плей-офф вышли Порту и Барселона

6А. Шушен. Кипяченкова попала в зачетную зону, Билосюк не смогла выйти на старт

Ксения Приходько не смогла попасть в число участниц гонки преследования

6Б. Юниорский кубок IBU. Кинаш – в топ-20 спринта в Риднау

Также в очки попал Сергей Супрун

6В. Риднау. Елена Городная – шестая в спринте на Юниорском кубке IBU

В топ-20 попала Александра Меркушина

7. Калинина претендует на награду Heart Award за матч со сборной Нидерландов

Ангелина отлично показала себя в Кубке Билли Джин Кинг

8. Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?

Украинец не придерживался указания главного тренера

9. Из Шахтера и Динамо. Назван лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ

Лучшими стали Зубков и Шовковский

10. 7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас

Ими можно усилиться без необходимости выплаты трансферной компенсации