Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы

​13 декабря состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Донецкий Шахтер на выезде проиграл Порту (3:5) и сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд:

🔹 Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Атлетико М, Барселона (Испания)

🔹 Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг (Германия)

🔹 Наполи, Интер, Лацио (Италия)

🔹 Арсенал, Манчестер Сити (Англия)

🔹 ПСЖ (Франция)

🔹 Порту (Португалия)

🔹 ПСВ (Нидерланды)

🔹 Копенгаген (Дания)

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 13 декабря

🔹 19:45. РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1

🔹 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3

🔹 22:00. Антверпен – Барселона – 3:2

🔹 22:00. Атлетико – Лацио – 2:0

🔹 22:00. Боруссия Д – ПСЖ – 1:1

🔹 22:00. Ньюкасл – Милан – 1:2

🔹 22:00. Порту – Шахтер – 5:3

🔹 22:00. Селтик – Фейеенорд – 2:1

Турнирные таблицы

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