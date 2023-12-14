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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 00:15 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:35
1497
2

Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы

13 декабря состоялись заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов

14 декабря 2023, 00:15 | Обновлено 14 декабря 2023, 00:35
1497
2
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

​13 декабря состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер на выезде проиграл Порту (3:5) и сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд:

  • 🔹 Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Атлетико М, Барселона (Испания)
  • 🔹 Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг (Германия)
  • 🔹 Наполи, Интер, Лацио (Италия)
  • 🔹 Арсенал, Манчестер Сити (Англия)
  • 🔹 ПСЖ (Франция)
  • 🔹 Порту (Португалия)
  • 🔹 ПСВ (Нидерланды)
  • 🔹 Копенгаген (Дания)

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 13 декабря

🔹 19:45. РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1
🔹 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3
🔹 22:00. Антверпен – Барселона – 3:2
🔹 22:00. Атлетико – Лацио – 2:0
🔹 22:00. Боруссия Д – ПСЖ – 1:1
🔹 22:00. Ньюкасл – Милан – 1:2
🔹 22:00. Порту – Шахтер – 5:3
🔹 22:00. Селтик – Фейеенорд – 2:1

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Pavel_i_CO
Іспанці вийшли чотири з чотирьох і всі с першого місця
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