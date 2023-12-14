Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
13 декабря состоялись заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Донецкий Шахтер на выезде проиграл Порту (3:5) и сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.
В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд:
- 🔹 Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Атлетико М, Барселона (Испания)
- 🔹 Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг (Германия)
- 🔹 Наполи, Интер, Лацио (Италия)
- 🔹 Арсенал, Манчестер Сити (Англия)
- 🔹 ПСЖ (Франция)
- 🔹 Порту (Португалия)
- 🔹 ПСВ (Нидерланды)
- 🔹 Копенгаген (Дания)
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 13 декабря
🔹 19:45. РБ Лейпциг – Янг Бойз – 2:1
🔹 19:45. Црвена Звезда – Манчестер Сити – 2:3
🔹 22:00. Антверпен – Барселона – 3:2
🔹 22:00. Атлетико – Лацио – 2:0
🔹 22:00. Боруссия Д – ПСЖ – 1:1
🔹 22:00. Ньюкасл – Милан – 1:2
🔹 22:00. Порту – Шахтер – 5:3
🔹 22:00. Селтик – Фейеенорд – 2:1
Турнирные таблицы
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