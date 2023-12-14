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Лига Европы
14 декабря 2023, 01:00 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:35
404
0

Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?

Пока известен только 1 из 8 потенциальных оппонентов – Спортинг Лиссабон

14 декабря 2023, 01:00 | Обновлено 14 декабря 2023, 01:35
404
0
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Getty Images/Global Images Ukraine

​13 декабря состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов 2023/24.

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Донецкий Шахтер на выезде проиграл Порту (3:5) и сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка этой стадии пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря в 14:00 по киевскому времени.

В плей-офф Лиги Европы вышли 8 команд из ЛЧ, занявшие третьи места:

В 1/16 финала ЛЕ команды, перешедшие из ЛЧ (в том числе Шахтер), будут играть против клубов, которые займут 2-е места в группах Лиги Европы.

Пока что известен только 1 из 8 потенциальных соперников Шахтера – Спортинг Лиссабон, гарантировавший себе второе место в группе D Лиги Европы.

Остальные потенциальные соперника Шахтера будут определены 14 декабря по итогам матчей 5-го тура Лиги Европы.

Возможные соперники Шахтера (первыми указаны наиболее вероятные кандидаты на вторые места)

  • Группа A: Фрайбург (Германия) или Вест Хэм (Англия)
  • Группа B: Брайтон (Англия) или Марсель (Франция)
  • Группа C: Рейнджерс (Шотландия) или Бетис (Испания) или Спарта (Чехия)
  • Группа D: Спортинг (Лиссабон)
  • Группа E: Тулуза (Франция) или Сент-Жилуаз (Бельгия)
  • Группа F: Вильярреал (Испания) или Ренн (Франция)
  • Группа G: Рома (Италия) или Славия (Чехия)
  • Группа H: Карабах (Азербайджан) или Мольде (Норвегия)

Турнирные таблицы Лиги Европы

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Источник Sport.ua
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