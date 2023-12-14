Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Пока известен только 1 из 8 потенциальных оппонентов – Спортинг Лиссабон
13 декабря состоялись заключительные поединки 6-го тура Лиги чемпионов 2023/24.
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Донецкий Шахтер на выезде проиграл Порту (3:5) и сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.
Жеребьевка этой стадии пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря в 14:00 по киевскому времени.
В плей-офф Лиги Европы вышли 8 команд из ЛЧ, занявшие третьи места:
В 1/16 финала ЛЕ команды, перешедшие из ЛЧ (в том числе Шахтер), будут играть против клубов, которые займут 2-е места в группах Лиги Европы.
Пока что известен только 1 из 8 потенциальных соперников Шахтера – Спортинг Лиссабон, гарантировавший себе второе место в группе D Лиги Европы.
Остальные потенциальные соперника Шахтера будут определены 14 декабря по итогам матчей 5-го тура Лиги Европы.
Возможные соперники Шахтера (первыми указаны наиболее вероятные кандидаты на вторые места)
- Группа A: Фрайбург (Германия) или Вест Хэм (Англия)
- Группа B: Брайтон (Англия) или Марсель (Франция)
- Группа C: Рейнджерс (Шотландия) или Бетис (Испания) или Спарта (Чехия)
- Группа D: Спортинг (Лиссабон)
- Группа E: Тулуза (Франция) или Сент-Жилуаз (Бельгия)
- Группа F: Вильярреал (Испания) или Ренн (Франция)
- Группа G: Рома (Италия) или Славия (Чехия)
- Группа H: Карабах (Азербайджан) или Мольде (Норвегия)
Турнирные таблицы Лиги Европы
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