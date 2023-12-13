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Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 18:29 | Обновлено 13 декабря 2023, 18:57
736
1

Из Шахтера и Динамо. Назван лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ

Лучшими стали Зубков и Шовковский

13 декабря 2023, 18:29 | Обновлено 13 декабря 2023, 18:57
736
1
Из Шахтера и Динамо. Назван лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
ФК Динамо. Александр Шовковский

Определились лучший тренер и игрок 17-го тура Украинской премьер-лиги.

Лучшим игроком был признан лидер донецкого «Шахтера» Александр Зубков, который своими действиями помог «горнякам» обыграть ровенский «Верес» со счетом 2:0. Зубков стал автором забитого гола в этом противостоянии, Александр также промахнулся с одиннадцатиметрового.

Признание лучшего наставника получил уже главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский. Киевляне под руководством Шовковского в киевском дерби обыграли «Оболонь» (2:0) и завоевали уже четвертую победу подряд в украинском первенстве.

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Александр Зубков Александр Шовковский лучший игрок лучший тренер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев
Источник УПЛ
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