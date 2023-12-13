Из Шахтера и Динамо. Назван лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
Лучшими стали Зубков и Шовковский
Определились лучший тренер и игрок 17-го тура Украинской премьер-лиги.
Лучшим игроком был признан лидер донецкого «Шахтера» Александр Зубков, который своими действиями помог «горнякам» обыграть ровенский «Верес» со счетом 2:0. Зубков стал автором забитого гола в этом противостоянии, Александр также промахнулся с одиннадцатиметрового.
Признание лучшего наставника получил уже главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский. Киевляне под руководством Шовковского в киевском дерби обыграли «Оболонь» (2:0) и завоевали уже четвертую победу подряд в украинском первенстве.
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