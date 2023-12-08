На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес

В этом сезоне путь донецкого «Шахтера» на еврокубковые противостояния пролегает через «Арену Львов». Почти перед каждой игрой на международной арене «горняки» наведывались в это футбольное учреждение для проведения матчей национального первенства, но в ситуации, когда на улице уже царит зима, делать это приходилось в последний раз в календарном 2023 году.

Ровенский «Верес» – на этом сопернике должен был завершиться путь команды Марино Пушича перед рождественско-новогодними праздниками в рамках украинской Премьер-лиги, и эта игра семнадцатого тура имела для «оранжево-черных» большой подтекст. «Красно-черные» летом стали первым оппонентом, который сумел отобрать очки у действующего чемпиона страны (1:1), но тогда команду из Донецка возглавлял еще Патрик ван Леувен, поэтому у его преемника была возможность превзойти нидерландца уже в рамках второго круга. Реванш в Кубке Украины «Шахтер» до этого уже успешно взял, но в том турнире для него точно меньше проблем, чем в чемпионате.

Само противостояние на «Арене Львов» на этот раз было очень предсказуемым. «Верес» по замыслу, возможно, и хотел бы поиграть в открытый футбол, но без мяча этого просто невозможно сделать. Пришлось смириться с постоянными атаками соперников, а те на этот раз еще и не промедлили с относительно быстрым голом. Был ли там автогол Жулио Сезара во время прострела Крыськива с правого фланга штрафной, или это попадание мяча в сетку засчитают на игрока «Шахтера» – вообще никому не важно, кроме как собственно действующим лицам эпизода.

А тем временем «горняки» повели по счету на табло и это для них было очень принципиальным моментом. Потому что дальше можно было играть так, как заблагорассудится, и на этот раз команда Пушича хотя бы до перерыва вообще не дала соперникам и намека на то, что они могут проводить собственные комбинации на половине поля хозяев. С другой стороны, и собственно «Шахтер» не закрепил преимущество, что не могло не беспокоить тренерский штаб во время перерыва.

На самом деле, эти все моменты упоминаются не зря, потому что «Верес» во втором тайме довольно неплохо начал продвигаться в атаке и даже какие-то намеки на угрозу воротам Ризныка делал. Но все это происходило уже после того, как арбитр Монзуль просто ниоткуда придумала пенальти за якобы блокирование рукой от Шевченко в центре собственной штрафной удара в касание Зубкова. Как VAR это проглядел – вообще отдельная тема. Однако Александр не переиграл вратаря, а добивание от Сикана происходило из явного офсайда.

И чего-то с положением «вне игры» при просмотре повтора никаких вопросов не возникло. «Шахтер» тем временем подал сигнал, что таки стремится забивать второй раз в этой игре и сделал это в конце концов на 69 минуте. Восхитительный дальний выстрел с правого фланга в дальнюю девятку положил Зубков, после чего игра была фактически сделана. И вот тогда уже начались атакующие действия от «красно-черных», которые хоть не дали нам заскучать в конце противостояния.

После зимнего перерыва донецкий «Шахтер» вернется к матчам УПЛ гостевой игрой против «Александрии», а ровенский «Верес» будет играть дома против ковалевского «Колоса».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Келси – 6,0, Эгиналду – 6,0, Назарина – 6,0, Кащук – б/о.

«Верес» (замены): Шестаков – б/о, Баран – б/о, Ковалюк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Шахтер» – «Верес» – 2:0

Голы: Жулио Сезар, 14 (авт.), Зубков, 69

Предупреждения: Кухарук, 84

На 51-й минуте Александр Зубков («Шахтер») не забил пенальти (вратарь).

«Шахтер»: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Невертон (Эгиналду, 61), Крыськив (Назарина, 64), Судаков, Зубков (Кащук, 89) – Сикан (Келси, 61).

«Верес»: Паст – Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Курко, Балан – В. Шарай, Кучеров (Баран, 86), Кухарук, Дахновский (Ковалюк, 90) – Гайдучик (Шестаков, 74).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 22 (10) – 9 (4)

Угловые: 12 – 3

Оффсайды: 0 – 2.

ШАХТЕР – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: -3°C