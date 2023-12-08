Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
08.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 18:56 | Обновлено 08 декабря 2023, 19:49
1931
202

На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес

Команда Марино Пушича снова не пропустила в чемпионате Украины

08 декабря 2023, 18:56 | Обновлено 08 декабря 2023, 19:49
1931
202
На Порту без приключений. Шахтер уверенно одолел Верес
ФК Шахтер Донецк

В этом сезоне путь донецкого «Шахтера» на еврокубковые противостояния пролегает через «Арену Львов». Почти перед каждой игрой на международной арене «горняки» наведывались в это футбольное учреждение для проведения матчей национального первенства, но в ситуации, когда на улице уже царит зима, делать это приходилось в последний раз в календарном 2023 году.

Ровенский «Верес» – на этом сопернике должен был завершиться путь команды Марино Пушича перед рождественско-новогодними праздниками в рамках украинской Премьер-лиги, и эта игра семнадцатого тура имела для «оранжево-черных» большой подтекст. «Красно-черные» летом стали первым оппонентом, который сумел отобрать очки у действующего чемпиона страны (1:1), но тогда команду из Донецка возглавлял еще Патрик ван Леувен, поэтому у его преемника была возможность превзойти нидерландца уже в рамках второго круга. Реванш в Кубке Украины «Шахтер» до этого уже успешно взял, но в том турнире для него точно меньше проблем, чем в чемпионате.

Само противостояние на «Арене Львов» на этот раз было очень предсказуемым. «Верес» по замыслу, возможно, и хотел бы поиграть в открытый футбол, но без мяча этого просто невозможно сделать. Пришлось смириться с постоянными атаками соперников, а те на этот раз еще и не промедлили с относительно быстрым голом. Был ли там автогол Жулио Сезара во время прострела Крыськива с правого фланга штрафной, или это попадание мяча в сетку засчитают на игрока «Шахтера» – вообще никому не важно, кроме как собственно действующим лицам эпизода.

А тем временем «горняки» повели по счету на табло и это для них было очень принципиальным моментом. Потому что дальше можно было играть так, как заблагорассудится, и на этот раз команда Пушича хотя бы до перерыва вообще не дала соперникам и намека на то, что они могут проводить собственные комбинации на половине поля хозяев. С другой стороны, и собственно «Шахтер» не закрепил преимущество, что не могло не беспокоить тренерский штаб во время перерыва.

На самом деле, эти все моменты упоминаются не зря, потому что «Верес» во втором тайме довольно неплохо начал продвигаться в атаке и даже какие-то намеки на угрозу воротам Ризныка делал. Но все это происходило уже после того, как арбитр Монзуль просто ниоткуда придумала пенальти за якобы блокирование рукой от Шевченко в центре собственной штрафной удара в касание Зубкова. Как VAR это проглядел – вообще отдельная тема. Однако Александр не переиграл вратаря, а добивание от Сикана происходило из явного офсайда.

И чего-то с положением «вне игры» при просмотре повтора никаких вопросов не возникло. «Шахтер» тем временем подал сигнал, что таки стремится забивать второй раз в этой игре и сделал это в конце концов на 69 минуте. Восхитительный дальний выстрел с правого фланга в дальнюю девятку положил Зубков, после чего игра была фактически сделана. И вот тогда уже начались атакующие действия от «красно-черных», которые хоть не дали нам заскучать в конце противостояния.

После зимнего перерыва донецкий «Шахтер» вернется к матчам УПЛ гостевой игрой против «Александрии», а ровенский «Верес» будет играть дома против ковалевского «Колоса».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Келси – 6,0, Эгиналду – 6,0, Назарина – 6,0, Кащук – б/о.

«Верес» (замены): Шестаков – б/о, Баран – б/о, Ковалюк – б/о.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Шахтер» – «Верес» – 2:0

Голы: Жулио Сезар, 14 (авт.), Зубков, 69

Предупреждения: Кухарук, 84

На 51-й минуте Александр Зубков («Шахтер») не забил пенальти (вратарь).

«Шахтер»: Резник – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Бондаренко – Невертон (Эгиналду, 61), Крыськив (Назарина, 64), Судаков, Зубков (Кащук, 89) – Сикан (Келси, 61).

«Верес»: Паст – Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Курко, Балан – В. Шарай, Кучеров (Баран, 86), Кухарук, Дахновский (Ковалюк, 90) – Гайдучик (Шестаков, 74).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 22 (10) – 9 (4)
Угловые: 12 – 3
Оффсайды: 0 – 2.

ШАХТЕР – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: -3°C

По теме:
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Дмитрий РИЗНЫК: «У Шахтера есть евровесна, но хочется быть в плей-офф ЛЧ»
Шахтер – Верес – 2:0. Роскошный гол Зубкова. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Шахтер - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Биатлон | 08 декабря 2023, 13:54 5
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков

Стартовал второй этап Кубка мира

КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
Футбол | 07 декабря 2023, 21:11 11
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский
КДК УАФ оштрафовал киевское Динамо. Во всем виноват Александр Шовковский

И.о. главного тренера киевлян отказался давать послематчевое интервью

Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Футбол | 08.12.2023, 07:59
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
Футбол | 08.12.2023, 14:27
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко выдвинут на пост президента УАФ
ВИДЕО. Как учил Поворознюк. Блогер дебютировал за Герту и забил с пенальти
Футбол | 08.12.2023, 18:59
ВИДЕО. Как учил Поворознюк. Блогер дебютировал за Герту и забил с пенальти
ВИДЕО. Как учил Поворознюк. Блогер дебютировал за Герту и забил с пенальти
Комментарии 203
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
очень уверенно )))
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Ад
Монзуль-це ганьба.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
nick07
в принципі помилка Монзуль очевидна, але це не вплинуло на результат, ШД повністю контролював гру, на той момент перемагав і мав багацько моментів.
Щодо матчу з Порту - тут надій жодних, варто лише надіятись на вдале жеребкування в ЛЄ (цьогоріч жереб дуже прихильний до наших команд)
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
🔱Avtoigor🔱
Купіть Каті окуляри, а краще перед слідуючим матчем з її участю і су дійством, вдягніть футболки чи шорти з карикатурою "дупа з руками", побачимо яке в неї буде лице
Кумедний матч, сміялися всі. Матч важкий для Шахти, бо це було схоже на гру за виживання, а не як "легкою прогулянкою" для кротів.
Ответить
+3
SanMatter
Ренат заніс вугілля Монзуль
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Sashko57
Вот бы еще "пригоди" с таким судейством. Поедите на игру ЛЧ там посмотрим.
Ответить
+3
FunnyCat_____
кто помнит когда в мировом футболе давали пенальти за игру жопой?
Ответить
+3
Показать Скрыть 11 ответов
Микола Шафран
бакси махмуда це жопа нашому футболу
Ответить
+2
ROBOCOP
Я думаю что так воняет. А это ЛК в комментах насрал)
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Катя котиться на дно.
Вона явних фолів не бачить коли це потрібно і кутових і аутів і поза грою, бачить уявні пеналі  і при цьому продовжує працювати....
Це не стосується  тільки цієї гри...
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
999mmm999
Лк без динамо отключи акки свои пж 
Ответить
+2
FunnyCat_____
можно и в ЛЧ играть, когда в национальном чемпионате тебе судейки ставят пенальти за игру жопой у соперников
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
999mmm999
Я думаю когда сепаров порту унизит этот лк без динамо будет пукать про ле впрочем как и всегда
Ответить
+2
Показать Скрыть 10 ответов
DK1961
Если запасной хочет получить телефоны несовершеннолетних - ему надо вспомнить статью УК Украины об их растлении. А я думал: какая связь между стремлением монзулихи к мужской заднице и увлечениями запасного. Теперь понял...и ведь не стыдно на весь сайт об этом признаваться!
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Вот тут хороший сюжет про запасного ак 228 и владельца фк шахтер:
https://www.youtube.com/watch?v=LDfV6uHoPkk&lc=UgjXWkGIQgvRvngCoAEC
Ответить
+1
didora
Ти че кончений "Ліга Конференций..." Я дивлюся ти мабуть головою десь ударився. Як у фільмі "Діа... рука" йшов, підскознувся, упав, очнувся - гіпс". Тільки він руку зламав а ти голову. Хулі ти ту шахту пропагуєш. Якщо не знаєш то в людей спитай, як ахмєт Шахту до рук прибрав. У нього руки в крові (Брагіна завалили), а тепер ти гундосиш про чемпіонство. Ізі якесь приплів. Ти я бачу або тормоз ще той, або недоколихан й.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Болела
Цікаво все ж таки послухати, що там з пенальті. Офіційно як це звучатиме.
Думаю, вона відмінила після перегляду вар . Бо якщо це не так, то я навіть не знаю що там і як пояснити. Офсайду не могло бути, Сікан за мʼячем . Рано вбіг- потрібно було перебивати.
Реально цікаво що вони там в протокол напишуть)
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
ROBOCOP
Приключения у кротов будут весной
Ответить
+1
FunnyCat_____
Кто дал Феде клей?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
теперь понятно, почему донецкие слезами залили всю ветку где сказано что вместо павелки будет Шева 
Ответить
0
Показать Скрыть 10 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
07.12.2023, 09:58 1
Футбол
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
ФОТО. Великолепная фигура. Марина Бех-Романчук поделилась горячим фото
07.12.2023, 12:17 1
Другие виды
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 280
Футбол
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
07.12.2023, 20:13 4
Футбол
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
07.12.2023, 05:41
Футбол
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 3
Футбол
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
06.12.2023, 19:22 1
Теннис
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем