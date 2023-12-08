Шахтер Донецк

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Верес» со счетом 2:0. Голы забивали Жулио Сезар в свои ворота и Александр Зубков. Особенно красивым получился мяч Зубкова.

Команда Марино Пушича с 31 пунктом занимает 4-е место, а их соперник идет на 14-й позиции с 12 очками.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

«Шахтер» – «Верес» – 2:0

Голы: Жулио Сезар, 14 (авт.), Зубков, 69