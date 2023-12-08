08.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига08 декабря 2023, 19:40 |
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Шахтер – Верес – 2:0. Роскошный гол Зубкова. Видео голов и обзор матча
Команда Пушича обыграла аутсайдера
08 декабря 2023, 19:40 |
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«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Верес» со счетом 2:0. Голы забивали Жулио Сезар в свои ворота и Александр Зубков. Особенно красивым получился мяч Зубкова.
Команда Марино Пушича с 31 пунктом занимает 4-е место, а их соперник идет на 14-й позиции с 12 очками.
Украинская Премьер-лига. 17-й тур
«Шахтер» – «Верес» – 2:0
Голы: Жулио Сезар, 14 (авт.), Зубков, 69
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
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