Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Верес – 2:0. Роскошный гол Зубкова. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
08.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 19:40 |
925
1

Шахтер – Верес – 2:0. Роскошный гол Зубкова. Видео голов и обзор матча

Команда Пушича обыграла аутсайдера

08 декабря 2023, 19:40 |
925
1
Шахтер – Верес – 2:0. Роскошный гол Зубкова. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Верес» со счетом 2:0. Голы забивали Жулио Сезар в свои ворота и Александр Зубков. Особенно красивым получился мяч Зубкова.

Команда Марино Пушича с 31 пунктом занимает 4-е место, а их соперник идет на 14-й позиции с 12 очками.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

«Шахтер» – «Верес» – 2:0
Голы: Жулио Сезар, 14 (авт.), Зубков, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
По теме:
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Дмитрий РИЗНЫК: «У Шахтера есть евровесна, но хочется быть в плей-офф ЛЧ»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер будет готов к Порту. Едем в хорошем настроении»
Шахтер Донецк Шахтер - Верес Верес Ровно видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Футбол | 08 декабря 2023, 07:40 0
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании
Мог забить. Названа оценка Цыганкова за 11 минут в матче Кубка Испании

«Красно-белые» обыграли «Ориуэлу» со счетом 5:2

Трубин – в основе Бенфики на матч против Фаренсе
Футбол | 08 декабря 2023, 19:24 0
Трубин – в основе Бенфики на матч против Фаренсе
Трубин – в основе Бенфики на матч против Фаренсе

Украинский голкипер сыграет в чемпионате Португалии

Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Футбол | 08.12.2023, 16:22
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
Шевченко определился со своим первым заместителем в УАФ
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
Футбол | 08.12.2023, 18:29
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Цирк. Шахтер забил гол с «левого» пенальти, но его не засчитали
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
Снукер | 07.12.2023, 21:45
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
ВИДЕО. Шон Мерфи сделал максимальный брейк, первый в истории на Shoot Out
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Наконец то многочисленные удары привели к шедевру не хуже чем от Месси.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
07.12.2023, 20:13 4
Футбол
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
07.12.2023, 05:41
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
Лига чемпионов Азии. Итоги Западного региона. Кто вышел в 1/8 финала?
Лига чемпионов Азии. Итоги Западного региона. Кто вышел в 1/8 финала?
07.12.2023, 03:10
Футбол
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
06.12.2023, 19:22 1
Теннис
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
Хохфильцен. Тарьей Бё выиграл спринт, украинцы без очков
08.12.2023, 13:54 5
Биатлон
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
07.12.2023, 17:46 3
Футбол
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
06.12.2023, 20:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем