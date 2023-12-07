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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 21:17 |
173
1

Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

07 декабря 2023, 21:17 |
173
1
Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 8-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Команда Марино Пушича готовится к решающей встречи с «Порту» в Лиге чемпионов УЕФА, но на данный момент вынуждена думать исключительно о делах на внутренней арене. «Шахтер» лишь на прошлых выходных вышел из серии без побед на внутренней арене, поэтому конкуренты в турнирной таблице изрядно напряглись. А поскольку «горняки» будут играть уже после матча «Днепра-1» и «Полесья», то у них будет вся необходимая информация на руках. «Вересу» остается только быть готовым к любому сценарию и сыграть не хуже, чем в первом круге против команды тогда еще Патрика ван Леувена (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Alex196
Опять по пустым будет бить сепар матвиенко 
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