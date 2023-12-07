Перед тем как завершить первую половину сезона 2023-2024 годов, в матче 17-го тура Премьер-Лиги донецкий «Шахтер» на «Арене-Львов» сыграет с «Вересом». У команд сейчас совершенно разные задачи. Горняки стремятся поближе подобраться к группе лидирующих команд, имея на два матча меньше. А что касается «Вереса», то футболистам из Ровно надо подниматься вверх по турнирной таблице, чтобы уйти из зоны аутсайдеров

Шахтер

Два свои предыдущих матча подопечные Марино Пушича завершили с победным для себя счетом. Сперва они нанесли поражение бельгийскому «Антверпену» 1:0 в поединке пятого тура Лиги чемпионов, а возвратившись в Украину, в игре 16-го тура чемпионата страны обыграли харьковский «Металлист 1925» 2:0.

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После серии не совсем удачных матчей, такие результаты для команды стали вполне обнадеживающими, причем в обоих турнирах. Так, «Шахтер» уже обеспечил себе евровесну, сохраняя шансы на то, чтобы в следующем году продолжить выступление в самом престижном клубном турнире континента. А в украинской Премьер-Лиге горняки немного приблизились к тройке лидеров и даже вышли на первое место по потерянным очкам вместе с киевским «Динамо».

Вот только сыграет «Шахтер» в предстоящем поединке с «Вересом» без своего капитана Тараса Степаненко, который не сможет помочь партнерам из-за перебора желтых карточек. И, похоже, что есть некоторые проблемы со здоровьем у Дмитрия Крыськива. Впрочем, сам футболист говорит, что очень рассчитывает на клубный медперсонал и надеется принять участие в двух оставшихся матчах уходящего года.

Верес

Интересно, что и «Верес» два матча подряд не знает поражений. В 15-й туре подопечные Сергея Лавриненко сумели, наконец, прервать свою безвыигрышную серию, одолев в ярком по драматургии поединке харьковский «Металлист 1925» 4:3. А на старте второго круга футболисты из Ровно вырвали ничью с «Полесьем» 1:1, забив ответный гол на пятой компенсированной минуте.

Заметно, что эти результаты явно прибавили настроения как самим игрокам, так и болельщикам клуба. И если еще удаться взять очки во встрече с действующими чемпионами Украины, то за концовку первой половины сезона команде можно будет поставить неплохую оценку.

Кстати, у «Вереса», как и у «Шахтера» есть дисквалифицированные игроки. Причем сразу двое. Это защитник Василий Гакман и игрок средней лини поля бразилец Яго. Оба они в матче с «Полесьем» получили предупреждения, которые стали для них четвертыми в нынешнем чемпионате. Так что во Львов они уже могут не ехать.

Статистика матчей

В Премьер-Лиге будущие соперники сыграли друг с другом 10 матчей. Горняки одержали 7 побед, «Верес» выиграл один раз и дважды был зафиксирован ничейный результат. В первом круге на стадионе «Авангард» в Ровно гости первыми открыли счет. Перед самым перерывом отличился Николай Матвиенко. Но буквально тут же его партнер по команде Артем Бондаренко был удален с поля и весь второй тайм «Шахтер» играл в меньшинстве. Хозяева сумели воспользоваться численным преимуществом – на 62-й минуте гол забил Евгений Шевченко. Победитель так и не был выявлен – итоговый результат 1:1.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Назарина, Невертон, Судаков, Зубков, Сикан

«Верес»: Паст, Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Курко, Кучеров, Марусич, В.Шарай, Близниченко, Дахновский, Гайдучик

Прогноз на противостояние:

Обе команды сейчас, что называется на ходу, поэтому каждая из них наверняка будет рассчитывать на благоприятный для себя результат. И если для «Шахтера» важна будет только победа, то «Верес», скорее всего, будет рад и ничейному исходу. И все же, поставим на горняков, для которых этот матч будет генеральной репетицией перед поездкой в Порту. «Шахтер» выиграет 2:1.

8 декабря, пятница