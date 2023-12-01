Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса

Второй круг Украинской Премьер-лиги открыл матч, в котором житомирское «Полесье» принимало ровенский «Верес». Хотя номинальным хозяином поединка было «Полесье», он проходил в Ровно. Команды поменялись полями в первом и втором кругах. Матч в Житомире завершился победой «Полесья» со счетом 2:0. Голы забили Макуана и Будковский.

Главный тренер житомирской команды Юрий Калитвинцев по сравнению с матчем прошлого тура против донецкого «Шахтера» осуществил четыре смены в стартовом составе. В защите Смоляков и Гитченко играли с первых минут вместо Шаповала и Шабанова. Кстати, Гитченко вышел в «основе» лишь во второй раз в этом сезоне. Полузащитник Танковский пропускал матч из-за двух желтых карточек, полученных в поединке против «горняков». Его заменил Кушниренко. Остался в запасе Макуана, его место на поле занял Шастал.

В составе «Верес» отсутствовали Балан и Кухарук. Причина – дисквалификация из-за перебора желтых карточек. Вместо них сегодня играли Курко и Гакман, появившийся в стартовом составе впервые почти за 2 месяца. Сергей Лавриненко провел ротацию на позицию голкипера - Паст вместо Когута, который в предыдущем матче пропустил три гола от «Металлиста 1925». На острие атаки Гайдучик заменил Шестакова.

ФК «Верес»

В начале тайма на поле шла равная борьба. В составе «Вереса» снова, как и в поединке с «Металлистом 1925», был очень активным и полезным Дахновский, который только в прошлом туре вернулся в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Именно с его участием был создан первый опасный момент в матче. Дахновский со штрафного отбросил мяч пяткой под удар Шараю, но тот пробил точно во вратаря, который находился по центру ворот. «Полесье» ответило своим моментом на 16-й минуте. Был он гораздо опаснее шанса ровенского клуба. Гитченко ударом головой завершил подачу с левого фланга, но попал в дальнюю штангу.

Во второй половине тайма больше атаковали подопечные Юрия Калитвинцева. Однако они смогли создать только один голевой момент. На 35-й минуте Козаку откатили мяч под удар, полузащитник «Полесья» закрутил мяч в верхний угол ворот, но попал в крестовину.

ФК «Полесье»

Второй тайм начался в том же ключе, когда завершался первый. «Полесье» почти все время проводило на половине поля «Верес». Результатом атакующих действий житомирского клуба стал момент на 60-й минуте: Макуана получил заброс за спины защитников перед чужим штрафным, но Паст вовремя сыграл на выходе и ногами заблокировал удар. После этого эпизода активизировались игроки «Вереса». Они смогли создать немного опасности у ворот «Полесья». В частности, Бойко пришлось поработать после штрафного удара.

Однако забить гол смогли именно «волки». На 67-й минуте после навеса с углового с левого фланга Будковский на дальней стороне штрафной площадки сбросил мяч на Крушинского, а тот слета расстрелял ворота. По пути мяч задел кого-то из футболистов, что дезориентировало голкипера «Вереса».

ФК «Полесье»

До окончания матча оставалось много времени: команды отыграли еще полчаса. Однако футболисты «Вереса» не могли создать ни одного голевого момента вплоть до последних минут. На седьмой компенсированной минуте Жулио Сезар со штрафного удара выполнил навес на дальнюю штангу, а Шестаков нанес удар головой – мяч влетел под перекладину ворот. Подопечные Лавриненко неожиданно спаслись, а команда Калитвинцева потеряла драгоценные очки в победном по игре поединке.

Кстати, «Верес» прервал безголевую гостевую серию, которая длилась с 17 сентября в течение 512 минут. А вот победить в статусе гостей «красно-черные» не могут уже в 15 матчах подряд: 5 ничьих и 10 поражений.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Полесье» – «Верес» - 1:1

Голы: Крушинский, 68 – Шестаков, 90+7

Предупреждения: Тейлор, 33, Кушниренко, 63, Козак, 89, Смоляков, 90+2, Макуана, 90+3 – Яго, 53, Гакман, 65, Жулио Сезар, 90+4

«Полесье»: Бойко – Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор – Кушниренко, Крушинский (Огиря, 86) – Шастал (Макуана, 46), Грицук, Козак – Будковский.

«Верес»: Паст – Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Курко – Кучеров (Марусич, 88), Гакман – В. Шарай, Яго (Близниченко, 85), Дахновский (Шестаков, 71) – Гайдучик.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ПОЛЕСЬЕ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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