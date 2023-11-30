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Чемпионат Украины
Полесье
01.12.2023 17:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 19:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:32
177
0

Полесье – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В первом круге соперники играли в Житомире, поэтому теперь встреча пройдет в Ровно

30 ноября 2023, 19:59 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:32
177
0
Полесье – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Второй круг украинской Премьер-Лиги откроет поединок, в котором «Полесье» будет принимать «Верес». Впрочем, хозяева поля и гости будут считаться номинальными, так как игра состоится в Ровно. Дело в том, что матч первого круга по договоренности сторон проходил на житомирском стадионе «Центральный», где хозяином являлся «Верес». Так что в первый календарный день зимы команды поменяются местами.

Полесье

За выступление в первой половине чемпионата подопечным Юрия Калитвинцева можно поставить самую высокую оценку. Дебютанты Премьер-Лиги не только не дрогнули перед ведущими клубами страны, а заставили их уважать себя. 30 набранных очков в 15 матчах – это по-настоящему гроссмейстерский показатель, выполняя который большинство команд затем становится, как минимум, призером чемпионата.

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А вот далее для «Полесья» наступает очень серьезный и ответственный период. Все соперники уже встречались с житомирскими футболистами и знают чего от них ожидать. Поэтому и готовиться к матчам с ними будут еще более тщательнее, с учетом итогов предыдущих поединков. Поэтому тренерскому штабу «Полесья» надо искать новые методы усиления игры, а, возможно, и укреплять некоторые позиции. Основная работа, конечно же, будет в межсезонье. А пока надо успешно доиграть два зимних матча и уйти в заслуженный отпуск с хорошим настроением.

В предыдущем туре житомирская команда встречалась с «Шахтером» и сумела завоевать одно очко, сыграв вничью 0:0. Завершало тот поединок «Полесье» в меньшинстве после того, как уже в компенсированное время увидел перед собою красную карточку Вячеслав Танковский. Понятно, что в предстоящем поединке он точно не сыграет. Потеря для команды существенная, однако опытный наставник наверняка знает кем его заменить, тем более, что Юрию Калитвинцеву есть из кого выбирать.

Верес

Что касается клуба из Ровно, то он завершил первый круг тяжелой волевой победой над «Металлистом 1925» со счетом 4:3. Интересно, что по ходу той игры «Верес» дважды был в роли догоняющих, причем второй раз он пропустил, находясь в численном большинстве. И все же подопечные Сергея Лавриненко не только ушли от поражения, а и забили победный мяч на 89-й минуте. Его автором стал Николай Гайдучик, который появился на поле буквально за три минуты до забитого гола.

Вообще же «Верес» откровенно плохо провел первую половину чемпионата. Сейчас он находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея всего 11 очков. У команды лишь 2 победы (обе они одержаны на родном стадионе) в 14 проведенных матчах чемпионата и второе место с конца по числу пропущенных мячей – 23.

Как и у «Полесья», в составе хозяев поля есть дисквалифицированные игроки, причем сразу двое. Защитник Денис Балан и полузащитник Андрей Кухарук в уже упоминавшемся матче с харьковчанами получили предупреждения, которые для обоих стали четвертыми в нынешнем сезоне. Так что наблюдать за игрой свой партнеров они будут вынуждены только с трибуны стадиона «Авангард».

Статистика матчей

В Премьер-Лиге команды встречались один раз и было это в стартовом туре этого чемпионата. В Житомире выиграли футболисты «Полесья» со счетом 2:0. Голы забили Бени Макуана и Филипп Будковский.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Кушниренко, Макуана, Грицук, Козак, Будковский

«Верес»: Когут, Жулио Сезар, Близниченко, Кучеренко, Шевченко, Кучеров, Яго, Клец, Дахновский, В.Шарай, Гайдучик

Прогноз на противостояние:

У команд сейчас совершенно разные задачи, но очки нужны, как одним, так и другим. Предположим, что соперники обменяются голами и встреча завершится вничью 1:1.

1 декабря, пятница

«Полесье» – «Верес»
Ровно. Стадион «Авангард». 17:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ПОЛЕСЬЕ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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