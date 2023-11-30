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01.12.2023 17:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:31
96
0

Полесье – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

30 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 30 ноября 2023, 20:31
96
0
Полесье – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 1-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Первый день зимнего сезона, первый день второго круга национального первенства – все полностью в гармонии с природой, поэтому будем ждать, что команды что-то будут менять в своей повседневной жизни. У «Вереса» крайне низкие шансы на успех, так как где-то до середины апреля следующего года у него будет просто нереально сложный календарь. У «Полесья» также впереди достаточно много испытаний, но главное из них – сохранить место среди лидеров чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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