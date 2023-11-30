В пятницу, 1-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 17:00.

Первый день зимнего сезона, первый день второго круга национального первенства – все полностью в гармонии с природой, поэтому будем ждать, что команды что-то будут менять в своей повседневной жизни. У «Вереса» крайне низкие шансы на успех, так как где-то до середины апреля следующего года у него будет просто нереально сложный календарь. У «Полесья» также впереди достаточно много испытаний, но главное из них – сохранить место среди лидеров чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.