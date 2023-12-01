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Полесье
01.12.2023 17:00 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 21:42 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
234
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Спасли игру, потому что очень хотели этого»

Главный тренер «Вереса» доволен ничьей в матче с «Полесьем»

01 декабря 2023, 21:42 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
234
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Спасли игру, потому что очень хотели этого»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился эмоциями от игры против «Полесья», в которой его подопечным удалось отыграться на пятой компенсированной минуте.

«Эмоции – положительные. Мы ни в чем не уступали сегодня «Полесью». А это команда, которая борется за самые высокие позиции в турнирной таблице. По игре мы неплохо противодействовали житомирянам. Спасли игру на последних секундах. И ничья, я полагаю, закономерный результат. Потому что у соперника не было большого количества моментов, а рикошет стал причиной пропущенного нами мяча.

Мы рисковали в конце игры. Сначала выпустили второго нападающего. Потом сзади вообще один защитник остался. Даже Жулио Сезар играл на атаку. Спасли игру, потому что очень хотели этого. Конечно, мы хотели победить сегодня. Но ничья в матче с таким соперником – это тоже достойный результат.

Нам весь этот сезон дается непросто. Только сейчас вернулся после травмы добавивший нам скорости Виталий Дахновский. А сейчас футбол очень интенсивный. Все команды стараются высоко прессинговать, интенсивность игры выросла. Поэтому скоростные игроки еще большую роль играют. И за счет просто контроля мяча никто никого не обыгрывает. Все могут прессинговать и качественно переходить из обороны в атаку.

Что касается селекции – мы хотели бы усилить зимой позицию центрфорварда, добавить скорости на флангах, добавить вариативности. Но это не так-то просто в наших условиях. Хотя мы будем стремиться.

Мы потеряли по ходу сезона несколько важных очков. Были матчи, где мы могли побеждать, но не выиграли. Этот чемпионат – очень ровный. Весной конкуренция еще больше вырастет. И каждый может обыграть каждого», – приводит слова Лавриненко официальный сайт «Вереса».

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Источник ФК Верес
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