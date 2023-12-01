Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча

В матче 16-го тура УПЛ вничью сыграли Полесье Житомир и Верес Ровно.

Ведя в счете, Полесье на 90+7 минуте пропустило гол и матч УПЛ завершился вничью (1:1).

Команде Юрия Калитвинцева этот результат может дорого стоить в борьбе за первое место.

УПЛ. 16-й тур, 1 декабря

Полесье Житомир – Верес Ровно – 1:1

Гол: Крушинский, 68 – Шестаков, 90+7

Видеообзор матча