Украина. Премьер лига01 декабря 2023, 22:05 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
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Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Украинского Премьер-лиги
01 декабря 2023, 22:05 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
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В матче 16-го тура УПЛ вничью сыграли Полесье Житомир и Верес Ровно.
Ведя в счете, Полесье на 90+7 минуте пропустило гол и матч УПЛ завершился вничью (1:1).
Команде Юрия Калитвинцева этот результат может дорого стоить в борьбе за первое место.
УПЛ. 16-й тур, 1 декабря
Полесье Житомир – Верес Ровно – 1:1
Гол: Крушинский, 68 – Шестаков, 90+7
Видеообзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Полесье).
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