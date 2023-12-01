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  4. Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Полесье
01.12.2023 17:00 – FT 1 : 1
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 декабря 2023, 22:05 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
660
1

Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Украинского Премьер-лиги

01 декабря 2023, 22:05 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:39
660
1
Полесье – Верес – 1:1. Пропустили на 90+7 мин. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 16-го тура УПЛ вничью сыграли Полесье Житомир и Верес Ровно.

Ведя в счете, Полесье на 90+7 минуте пропустило гол и матч УПЛ завершился вничью (1:1).

Команде Юрия Калитвинцева этот результат может дорого стоить в борьбе за первое место.

УПЛ. 16-й тур, 1 декабря

Полесье Житомир – Верес Ровно – 1:1

Гол: Крушинский, 68 – Шестаков, 90+7

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Борис Крушинский (Полесье).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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December 32
Как можно было на своей базе допустить такое?   Наш футбол самый честный в мире.  Теперь Полесье потеряло уже 17 очков и это уже не топ-3.
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