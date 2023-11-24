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Шахтер Донецк
24.11.2023 19:00 – FT 0 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 21:05 | Обновлено 24 ноября 2023, 21:58
5461
99

Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер

Действующие чемпионы Украины остановили результативную серию из 41 матча в чемпионате

24 ноября 2023, 21:05 | Обновлено 24 ноября 2023, 21:58
5461
99
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
ФК Шахтер Донецк

Последняя международная пауза в 2023 году подошла к своему завершению посреди недели, поэтому больше ничего не будет нас отвлекать от ожесточенных противостояний на внутренних аренах на клубном уровне. Украинская Премьер-лиги в плане интриги в этом году уж точно не уступает, потому что у нас, что ни тур, так команды из верхней и нижней частей турнирной таблицы постоянно что-то выясняют между собой.

Вот и в контексте пятнадцатого игрового уик-энда события начинались фактически с главного блюда – донецкий «Шахтер» на «Арене Львов» принимал житомирское «Полесье», держа в голове матч в Лиге чемпионов УЕФА против бельгийского «Антверпена», который должен состояться уже через несколько дней. Но команде Марино Пушича об этих всех еврокубковых турнирах пока думать было нельзя, потому что тот же коллектив Юрия Калитвинцева опережал «горняков» в чемпионате уже настолько, что отсутствие его поражения в очной встрече лишило бы действующего чемпиона возможности обогнать «волков» даже за счет двух матчей в запасе.

Вот и неудивительно, что «Шахтер» на правах номинальных хозяев поля пытался играть более активно в атаке с самого начала матча. «Полесье» же пыталось со своей стороны противопоставить соперникам прессинг и плотность линий, но первый тайм гостям откровенно не удавался в плане атаки, как и во время остальных игр в этом сезоне. Не сказать, что и «горняки» во многом превосходили оппонентов, но эти роскошные передачи Судакова из глубины поля на обострение постоянно давали о себе знать.

А еще в первой половине игры было немало травм. И не сказать вот так сразу, что команды били друг-друга по ногам, или газон «Арены Львов» был какого-то «нетакого» качества. Нет, просто были моменты, когда то Конопля дернет мышцу на рывке, то у Судакова неудачно станет колено, то Крыськиву дадут по ногам, то Макуана неудачно поставит ногу во время передачи. Все это в итоге привело к тому, что «Шахтер» остался без основного правого защитника, а «Полесье» – без левого вингера. А какую дуэль между ними предсказывали!

Что касается голевых моментов, то до перерыва за их создание отвечал исключительно «Шахтер». Но это были лишь единичные попытки выскочить в свободные зоны, тогда как системности игры в нападении команде Марино Пушича не хватало. Вот и получилось так, что удар Крыськива в Бойко с правого фланга штрафной и сейв вратаря «Полесья» в ответ на дальний выстрел Степаненко так и оставались единственными шансами «горняков» забить.

В перерыве же на поле появился Шастал, тогда как Бондарь едва ли не первым же действием в собственной штрафной едва не подарил забитый мяч Будковскому, но тот пробил именно в виновника эпизода. А потом свежий игрок житомирян еще и попал в правый каркас ворот Ризныка дальним ударом, поэтому на поле становилось немного горячее, чем до этого. Однако команде Калитвинцева не удалось поддержать атакующий настрой, поэтому пришлось вернуться к защите собственных ворот.

И здесь ключевую роль должны были играть лидеры «горняков» именно в плане создания голевых ситуаций, но мы вообще не увидели идей от них. Удар Степаненко в никуда с правого фланга штрафной и сумасшедший промах Бондаря с границы вратарской на последних минутах компенсированного времени – с таким багажом чемпионы страны далеко бы не уехали. И это еще соперники дали небольшую фору в виде удаления Танковского за второе предупреждение на заключительный отрезок матча. Слишком много фолов было в этот вечер во Львове.

В следующие выходные донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч против харьковского «Металлиста 1925», а житомирское «Полесье» будет принимать ровенский «Верес».

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Гочолеишвили – 6,0, Келси – 6,0, Кащук – б/о.

«Полесье» (замены): Шастал – 6,5, Смоляков – 6,0, Кушниренко – 6,0, Ариелсон – б/о, Огіря – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Шахтер» – «Полесье» - 0:0

Предупреждения: Судаков, 34 – Шаповал, 10, Ариелсон, 80, Танковский, 82

Удаление: Танковский, 90+2 (второе предупреждение).

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 11) – Степаненко – Невертон (Кащук, 77), Судаков, Крыськив, Зубков – Сикан (Келси, 73).

«Полесье»: Бойко – Шаповал (Смоляков, 46), Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковский, Крушинский (Кушниренко, 64) – Макуана (Шастал, 46), Грицук (Ариелсон, 78), Козак – Будковский (Огиря, 88).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 14 (5) – 10 (2)
Угловые: 7 – 3
Оффсайды: 1 – 1.

ШАХТЕР - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 99
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FunnyCat_____
четвертые должны быть довольны сохраненным очком в матче с лидером чемпионата!!!
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+15
FunnyCat_____
Проды*вленный Запасной со злости всем подряд минуса лепит
как там , шампиньйон выиграл 3-0?
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Без срача. Кроты все ближе к провалу и без чемпионства. Полесье - молодцы!
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+11
ya_3
Що ж, схоже, ШАХТАР отримує "отвєточку" за Йовічевіча. Ніколи тренерська чехарда не доводила до добра (((
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+9
Pavel_i_CO
А коментатор буде розповідати онукам, як грав Степаненко в цьому матчі
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+9
zzg77
Сразу стало понятно, что Полісся не Барселона!!!
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+8
Remark
Четверті сьогодні грали проти одного з лідерів УПЛ; і в принципі по грі нічийний рахунок закономірний.
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+8
Умник
Поліщуки молодці
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Віктор Коробка
Вітаємо Полісся з заслуженою нічиєю. Сьогодні лише два гравця відповідали рівню Шахтаря: Степаненко та Судаков. Бондар - жах, чому не грав Ракицький - питання. Знов всього 2 заміни, та й то пізнувато (Коноплю не рахую). Якщо й далі тримати на лавці Келсі, Кащука, та інших, то звідки прийде прогрес команди?
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+6
FunnyCat_____
Запасной без Мозгов как твой прогноз, осуществился ?
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+6
Віталій Ткачук
Цього разу правило "шахтар не зможе, суддя допоможе" не спрацювало. Краса, що тут скажеш.
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+5
Болела
Полісся  дуже достойний проект.
Сподіваюсь що не здуються  і якогось негативного впливу на власника не знайдеться.
Хороша підібрана основна команда. Академія достойна.  Неодноразово зустрічались на турнірах в центральному регіоні. Зараз пересіклись на Рух кап по 11 році.  
Лише приємні враження від цієї команди.
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+5
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Pavel_i_CO
Залишилось запитати у днонетського коментатора, який буде онукам розказувати про гру Степаненко в цьому матчі, хто такі Поліщуки?
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+5
Олександр
Считаю.что ничья справедлива .никто не в обиде 
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+5
Pavel_i_CO
Як там звучить гімн хєрняків, який співає расіянський терорист сєров "Всрався раной шахтьооооор!!!"
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+4
Burevestnik
за 10 хвилин до кінця матчу Степаненко і Бондар напали на суддю з пред'явою затягування часу в матчі.
а шо ви дарагіє шахтьоркавці зробили за 80 хвилин?   а ніх.. 
тільки і бігали як Мудрик за Челсі: туди-вперед-назад-і навпаки  і все без толку...
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+4
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Cityzen83
А звідки термін " Поліщуки" взявся? А то я дивився останні хвилин 20. І коментатори тіль й говорили Поліщуки, Поліщуки.
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+4
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Олександр
Очень и очень  слабый шахтер .эти судаковы зубковы сиканы играют без мозгов .спроси их что хотите делать не ответят 
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+4
King8619
Маринад нормально тренує))) Продовжуй в тому ж дусі 
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+4
Олександр
Не ожидал что шахтер так выглядит.неужели нет никаких тактических схем .играют наобум .без мысли 
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+4
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