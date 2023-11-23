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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 19:00 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:02
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Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После поражения от «Днепра-1» горняки могут прервать беспроигрышную серию житомирской команды

23 ноября 2023, 19:00 | Обновлено 23 ноября 2023, 19:02
790
1
Шахтер – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В заключительном поединке первого круга чемпионата страны на «Арене-Львов» футболисты донецкого «Шахтера» будут принимать одного из претендентов на награды чемпионата Украины житомирский клуб «Полесье». Интересно, что подопечные Юрия Калитвинцева сейчас находятся выше «Шахтера» в турнирной таблице, имея на 5 очков больше. Но у действующих чемпионов страны проведено на два матча меньше.

Шахтер

В предыдущем туре горняки потерпели поражения от «Днепра-1» 1:3, который после этой победы возглавил турнирную таблицу. Теперь же подопечным Марино Пушича предстоит встретиться с командой-открытием нынешнего сезона, которая к тому же является дебютантом элитного дивизиона. Впрочем, слово «дебютант» подходит только к названию клуба, а что касается игроков и тренеров, то, в основном, здесь собраны достаточно опытные люди.

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Учитывая то, что у «Шахтера» в запасе есть два матча, теоретически они еще могут даже стать победителями первого круга. Но для этого им надо одержать три победы и надеяться на то, главные оппоненты оступятся и потеряют очки. Поэтому игра с прямым конкурентом в борьбе за высокое место в этом аспекте имеет двойное значение – самим набрать очки и не дать их заработать соперникам.

Пока в календаре была пауза на матчи сборных, донецкий клуб провел контрольный матч с «Рухом». Все сложилось совсем плохо для «Шахтера» в той встрече. Мало того, что горняки проиграли 1:3, так еще и травму получил бразильский легионер Эгиналду. Пока неизвестно насколько он выбыл из строя, но сам факт, конечно, очень неприятный.

Кстати, матч с «Полесьем» станет для «Шахтера» очень важным в плане подготовки к предстоящему поединку в Лиге чемпионов с «Антверпеном», который состоится 28 ноября в Гамбурге. Любой результат, кроме поражения, гарантирует горнякам евровесну. А при удачном стечении обстоятельств, донецкие футболисты еще могут побороться и за то, чтобы продолжить выступление в самом престижном европейском кубковом турнире.

Полесье

Житомирский клуб вот уже семь туров подряд не знает поражений. За этот период «Полесье» одержало 5 побед и два раза сыграло вничью. На данный момент подопечные Юрия Калитвинцева отстают от лидера турнира «Днепра-1» всего на одно очко. Поэтому, если горняки мечтают о том, чтобы в случае успеха приблизиться к предстоящим соперникам в турнирной таблице, то гости, наоборот, постараются, как минимум сохранить эту дистанцию. А если выиграют, то значительно укрепят свои позиции.

В отличие от «Шахтера», команда из Полесья в период вынужденного перерыва в чемпионате контрольных матчей не проводила. Основное внимание было сосредоточено на учебно-тренировочном процессе, благо что почти все игроки находились в распоряжении тренерского штаба. Отсутствовал разве что защитник Евгений Морозко, который на этой неделе перенес операцию и вернется на поле уже в следующем году.

Обратим также внимание на то, что «Полесье» очень мало пропускает в нынешнем чемпионате, всего 10 голов в 14 прошедших матчах. Во многом это заслуга опытного вратаря Дениса Бойко, явно переживающего вторую молодость. Причем, по словам самого голкипера, этот сезон один из самых интересных в его карьере. Теперь, важно, удачно сыграть с «Шахтером» и на позитивной ноте завершить первый круг.

Статистика матчей

Так как «Полесье» является дебютантом украинской Премьер-Лиги, то соперники на таком уровне еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Назарина, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Тейлор, Крушинский, Танковский, Кушниренко, Макуана, Шастал, Казак

Прогноз на противостояние:

Матч наверняка будет интересным с обоюдными шансами забить голы в ворота соперников. И все же поставим на опыт «Шахтера», который умеет добиваться нужного результата в таких поединках. Предположим, что горняки выиграют 2:1.

24 ноября, пятница

«Шахтер» – «Полесье»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 19.00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ШАХТЕР - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полесье Житомир Шахтер - Полесье прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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