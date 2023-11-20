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Товарищеские матчи
Рух Львов
20.11.2023 14:00 – FT 3 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 15:43 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:46
449
1

Впервые в истории. Рух обыграл Шахтер в товарищеском матче

Львовяне совершили камбек со счета 0:1

20 ноября 2023, 15:43 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:46
449
1
Впервые в истории. Рух обыграл Шахтер в товарищеском матче
УПЛ

Львовский «Рух» победил донецкий «Шахтер» в товарищеском матче. Счет встречи – 3:1 в пользу команды Виталия Пономарева.

Матч развивался нелегко для «руховцев», ведь уже на 7-й минуте Кевин Келси с передачи Ярослава Ракицкого вывел «горняков» вперед.

Однако еще до перерыва ситуацию исправили 2 центральных защитника «Руха»: на 14-й минуте в воротах «Шахтера» снова расписался Богдан Слюбик, а в конце 1-го тайма львовян вперед вывел Виталий Холод. На 64-й минуте преимущество удвоил Андрей Столярчук.

Интересно, что эта победа стала первой для львовян в 9-матчевой истории противостояний с «Шахтером». Ранее в активе «Руха» было лишь 2 ничьи и 6 поражений с общим счетом 3:15.

Товарищеские матчи. 20 ноября
Рух – Шахтер – 3:1
Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 – Келси, 7

Стартовые составы:

«Рух»: Герета, Китела, Слюбик, Холод, Лях, Пастух, Сапуга, Эдсон, Соломон, Рунич, Таллес.

«Шахтер»: Рудько, Дрозд, Ракицкий, Чигринский, Топалов, Кастилло, Крыськив, Швед, Эгиналду, Невертон, Келси.

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Источник Sport.ua
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Лига конференций без динамо
А почему не со звягилем играли секретный матч или еще с кем небудь из третей лиги ?
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