Чемпионат Украины19 ноября 2023, 14:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:41
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Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Контрольный матч команд УПЛ
19 ноября 2023, 14:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:41
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Команды чемпионата Украины, заполняя паузу на матчи сборных, проводят контрольные игры. 20 ноября между собой сыграют «Рух» и «Шахтер».
Встреча начнется в 14:00.
Соперники в таблице УПЛ делят 4-5 места, набрав по 24 очка.
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