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Чемпионат Украины
19 ноября 2023, 14:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:41
690
0

Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Контрольный матч команд УПЛ

19 ноября 2023, 14:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:41
690
0
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Команды чемпионата Украины, заполняя паузу на матчи сборных, проводят контрольные игры. 20 ноября между собой сыграют «Рух» и «Шахтер».

Встреча начнется в 14:00.

Соперники в таблице УПЛ делят 4-5 места, набрав по 24 очка.

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Рух Львов Шахтер Донецк контрольные матчи УПЛ Рух - Шахтер
Источник Sport.ua
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