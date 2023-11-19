Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды чемпионата Украины, заполняя паузу на матчи сборных, проводят контрольные игры. 20 ноября между собой сыграют «Рух» и «Шахтер».

Встреча начнется в 14:00.

Соперники в таблице УПЛ делят 4-5 места, набрав по 24 очка.