Рух – Шахтер – 3:1. Историческая победа. Видео голов, обзор матча

20 ноября во Львове в товарищеском матче отношения между собой выяснили «Рух» и «Шахтер» из Донецка.

Встреча завершилась волевой победой львовской команды со счетом 3:1.

Рух – Шахтер – 3:1

Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 – Келси, 7.

Рух – Шахтер – 3:1. Видео голов, обзор матча