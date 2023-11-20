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Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 17:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:38
1985
1

Рух – Шахтер – 3:1. Историческая победа. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

20 ноября 2023, 17:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:38
1985
1
Рух – Шахтер – 3:1. Историческая победа. Видео голов, обзор матча
ФК Шахтер Донецк

20 ноября во Львове в товарищеском матче отношения между собой выяснили «Рух» и «Шахтер» из Донецка.

Встреча завершилась волевой победой львовской команды со счетом 3:1.

Рух – Шахтер – 3:1

Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 – Келси, 7.

Рух – Шахтер – 3:1. Видео голов, обзор матча

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видео голов и обзор товарищеские матчи Рух Львов Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Marko Mladenov
Зламати пів команди ШАХТАРЯ-- гарний план!!!!
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