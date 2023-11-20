Украина. Премьер лига20 ноября 2023, 17:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:38
1985
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Рух – Шахтер – 3:1. Историческая победа. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка
20 ноября 2023, 17:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:38
1985
1
20 ноября во Львове в товарищеском матче отношения между собой выяснили «Рух» и «Шахтер» из Донецка.
Встреча завершилась волевой победой львовской команды со счетом 3:1.
Рух – Шахтер – 3:1
Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 – Келси, 7.
Рух – Шахтер – 3:1. Видео голов, обзор матча
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