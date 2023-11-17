Шахтер проведет контрольный матч с Рухом

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что во время паузы на матчи национальных сборных проведет контрольный матч с другим клубом УПЛ, львовским «Рухом».

Поединок состоится в понедельник, 20 ноября в Винниках на поле гостиничного комплекса Emily Resort. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на YouTube-канале «Шахтера».

Во время предыдущей паузы на матчи сборных в октябре «Шахтер» также проводил контрольный матч с «Рухом», одержав победу 2:0. Тот матч стал последним во главе «Горняков» для Патрика Ван Леувена.