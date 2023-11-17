Шахтер проведет контрольный матч с Рухом
Поединок состоится в понедельник, 20 ноября
Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что во время паузы на матчи национальных сборных проведет контрольный матч с другим клубом УПЛ, львовским «Рухом».
Поединок состоится в понедельник, 20 ноября в Винниках на поле гостиничного комплекса Emily Resort. Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на YouTube-канале «Шахтера».
Во время предыдущей паузы на матчи сборных в октябре «Шахтер» также проводил контрольный матч с «Рухом», одержав победу 2:0. Тот матч стал последним во главе «Горняков» для Патрика Ван Леувена.
🧡 «Шахтар» заповнить міжнародну паузу товариським матчем з «Рухом» 🤝— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 17, 2023
⚽ Гра відбудеться в понеділок, 20 листопада, та почнеться о 14:00.
🔴 Дивіться пряму трансляцію спарингу на клубному YouTube-каналі: https://t.co/aOB5GnIcmy.#Shakhtar #РухШахтар pic.twitter.com/uRtYxcWdpI
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