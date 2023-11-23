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Шахтер Донецк
24.11.2023 19:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2023, 22:33 |
101
0

Шахтер – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

23 ноября 2023, 22:33 |
101
0
Шахтер – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 24-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.

Начинаем тур на экваторе сезона национального первенства сразу з центрального матча. «Шахтеру» уже скоро предстоит сыграть решающую битву в Лиге чемпионов, но сначала надо разобраться с проблемами в чемпионате. А их уже достаточно. От того же «Полесья» команда Марино Пушича отстает уже на пять очков, и есть уступит, то никакие два матча в запасе ей уже не помогут вернуться на первую строчку. Футболисты Юрия Калитвинцева тем временем могут обогнать «Днепр-1», но в дебютном для себя сезоне в «элите» как-то неуверенно играют против фаворитов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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