Шахтер Донецк

В пятницу, 24-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и житомирское «Полесье». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.

Начинаем тур на экваторе сезона национального первенства сразу з центрального матча. «Шахтеру» уже скоро предстоит сыграть решающую битву в Лиге чемпионов, но сначала надо разобраться с проблемами в чемпионате. А их уже достаточно. От того же «Полесья» команда Марино Пушича отстает уже на пять очков, и есть уступит, то никакие два матча в запасе ей уже не помогут вернуться на первую строчку. Футболисты Юрия Калитвинцева тем временем могут обогнать «Днепр-1», но в дебютном для себя сезоне в «элите» как-то неуверенно играют против фаворитов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.