24.11.2023 19:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига24 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 24 ноября 2023, 21:41
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Шахтер – Полесье – 0:0. Голевое затишье во Львове. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные фрагменты поединка 15-го тура УПЛ
24 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 24 ноября 2023, 21:41
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Донецкий Шахтер не сумел обыграть житомирское Полесье в матче 15-го тура УПЛ.
Ворота остались сухими, и во Львове зафиксирована ничья (0:0).
Турнирное положение: Днепр-1 (30 очков, игра в запасе), Полесье (30), Кривбасс (27, игра в запасе), Шахтер (25, две игры в запасе), Рух (24, игра в запасе)
УПЛ. 15-й тур. Арена Львов, 24 ноября
Шахтер – Полесье – 0:0
Удаление: Танковский, 90+2 (Полесье)
Видеообзор матча
События матча
90’ +2
Вячеслав Танковский (Полесье) получает красную карточку.
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