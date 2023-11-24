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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
24.11.2023 19:00 – FT 0 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 24 ноября 2023, 21:41
418
0

Шахтер – Полесье – 0:0. Голевое затишье во Львове. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные фрагменты поединка 15-го тура УПЛ

24 ноября 2023, 21:33 | Обновлено 24 ноября 2023, 21:41
418
0
Шахтер – Полесье – 0:0. Голевое затишье во Львове. Видеообзор матча
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер не сумел обыграть житомирское Полесье в матче 15-го тура УПЛ.

Ворота остались сухими, и во Львове зафиксирована ничья (0:0).

Турнирное положение: Днепр-1 (30 очков, игра в запасе), Полесье (30), Кривбасс (27, игра в запасе), Шахтер (25, две игры в запасе), Рух (24, игра в запасе)

УПЛ. 15-й тур. Арена Львов, 24 ноября

Шахтер – Полесье – 0:0

Удаление: Танковский, 90+2 (Полесье)

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
Вячеслав Танковский (Полесье) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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