Шахтер – Полесье – 0:0. Голевое затишье во Львове. Видеообзор матча

Донецкий Шахтер не сумел обыграть житомирское Полесье в матче 15-го тура УПЛ.

Ворота остались сухими, и во Львове зафиксирована ничья (0:0).

Турнирное положение: Днепр-1 (30 очков, игра в запасе), Полесье (30), Кривбасс (27, игра в запасе), Шахтер (25, две игры в запасе), Рух (24, игра в запасе)

УПЛ. 15-й тур. Арена Львов, 24 ноября

Шахтер – Полесье – 0:0

Удаление: Танковский, 90+2 (Полесье)

Видеообзор матча