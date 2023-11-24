ПУШИЧ: «Футбол иногда бывает несправедлив. Шахтер создал много моментов»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 15-го тура УПЛ с «Полисьем» (0:0):

– Как вам судейство сегодня?

– Я никогда не говорю об арбитрах после игры. Этот матч был тяжелым, и иногда арбитрам тоже тяжело судить в таких играх. Они делают все возможное и это все, что я могу сказать. Извините, я никогда не говорю ничего об арбитрах после игры и уважаю их.

– В первом тайме возник спор между Степаненко и Матвиенко. Можете ли это прокомментировать?

– Да, я могу это прокомментировать. Мне нравится, когда игроки разговаривают друг с другом, когда у них есть обратная связь, потому что это демонстрирует мне, что они играют в отличном настроении и что внутри команды хорошая атмосфера, потому что они все хотят побеждать. Они оба победителя, они дают друг другу оценку по определенным ситуациям, и это очень хорошо, мне это нравится. Это хороший знак, потому что если игроки не общаются, это плохо. Так что они хотят помочь друг другу на будущее.

– Очень простой вопрос, но почему не удалось дожать соперника и забить?

– У нас было много шансов, и только одна команда сегодня заслуживала победы – это «Шахтер». Мы играли очень хорошо, и я не могу ни в чем винить своих игроков за исключением того, что они не забили один гол. Мы создаем много моментов, но иногда футбол бывает несправедливым, и сегодня это случай. Мы должны делать выводы из таких ситуаций в том смысле, что нам нужно было реализовать одну из этих четырех, пяти, шести замечательных случаев, которые у нас были, так что одна из этих возможностей должна привести к голу, тогда ты побеждаешь. Фактически в этом и состоит игра.

Одна команда заслуживала победить – «Шахтер». К сожалению, мы не забили, потому получили ничью. Несмотря на то, что сегодня мы не победили, это не испортило мне впечатление об игре, потому что, еще раз повторюсь, мне нравится то, как моя команда вела себя на поле, особенно учитывая обстоятельства: у нас был только один день, чтобы что-то сделать и подготовиться, многие игроки, много игравшие и путешествовавшие, вернулись после международной паузы. И то, как они выступили, их отношение, силы, которые они вложили в эту игру, было довольно неплохо. К сожалению, мы не забили гол и сыграли вничью.

– Насколько серьезна травма Ефима Конопли?

– Для нас это, конечно, был плохой момент, потому что не хочется терять игрока основы после пяти минут. И я думаю, что травма серьезная, потому что он крепкий футболист и не выйдет из игры просто так. Мы точно не знаем, в чем проблема, наверное, узнаем больше завтра. Для него дела обстоят не очень хорошо. В то же время игрок, заменивший его, Гочолеишвили, хорошо справился и приложил много усилий во время игры.

– В Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Как вы восприняли такой жребий? За кого будете болеть?

– Я не болельщик, а профессиональный футбольный тренер. Я всегда поддерживаю своих игроков.