Защитник Полесья перенес операцию, известны детали и сроки восстановления

Защитник житомирского «Полесья» Евгений Морозко перенес операцию и пропустит около 10 недель.

Отметим, что игрок получил повреждение в матче 14 тура Украинской Премьер-Лиги. После обследования у Евгения выявлена более сложная травма, которая потребовала операции.

«Во время матча с «Металлистом 1925» Евгений Морозко получил повреждение, а именно вывих плечевого сустава. В травматологическом отделении городской больницы №1 вывих был вправлен, впрочем после проведения МРТ было обнаружено повреждение передней суставной губы данного сустава. Травма такого рода у спортсменов требует оперативного лечения. В среду, 22 ноября, было проведено оперативное вмешательство. Состояние Евгения пока в норме, ориентировочный срок восстановления - 2,5 месяца», - прокомментировал травму защитника «Полесья» врач команды Вадим Попов.

Сам Евгений прокомментировал свое состояние сразу же после операции 22 ноября.

«Состояние нормальное, как это может быть после операции. Только что проснулся от наркоза, руку пока не чувствую. Я уже настроен на восстановление и, конечно, хочется как можно скорее тренироваться. Это был тяжелый вывих, на восстановление может уйти до трех месяцев. Но для меня это только цифры. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться. Сейчас я три недели проведу в бандаже, потом реабилитация. Итак, отпуск я проведу в тренажерном зале», – рассказал в среду сразу после операции Евгений Морозко.

В нынешнем сезоне 30-летний Морозко принял участие в 6 матчах за «Полесье»: 5 – в УПЛ и 1 – в Кубке Украины.