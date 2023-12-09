ПУШИЧ: «Сикан при пенальти рано зашел во штрафную. Арбитр правильно решила»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 17-го тура УПЛ с «Вересом» (2:0).

– Прокомментируйте, пожалуйста, действия арбитра и в целом эпизод с незасчитанным голом Сикана.

– Я считаю, арбитр правильно решила, у меня нет особых претензий. Я думал, гол был, к сожалению, его не засчитали. Наверное, рано зашли за 16 метров или что-то такое. Я не мог четко видеть эту ситуацию, но в конце концов мы должны уважать решение судьи. По-моему, все четверо сегодня хорошо поработали.

– Ваши конкуренты в УПЛ сыграли вничью, «Шахтер» уверенно добывает очки и двигается вверх. Следующий матч уже в Лиге чемпионов с «Порту», как будете настраивать команду?

– Как я уже говорил своей команде, в этой части сезона очень важно побеждать, и мы это сделали в двух последних матчах подряд. Начали вторую часть сезона действительно очень хорошо, теперь нам нужно дальше добывать очки. Некоторые отрезки игры были довольно хорошие, некоторые – нормальные, возможно, нужно что-то улучшить. В общем, я очень доволен этой победой. Мы знали, что наши конкуренты встретятся друг с другом, так что все зависит от этой части сезона, когда соперники играют между собой, а ты должен побеждать в своем матче. И тогда ты поднимаешься в таблице, что для нас сегодня имело большое значение. Это важная победа.

– Перед этим матчем вы говорили, что нужно иметь положительные эмоции перед игрой из «Порту». Получили ли такие эмоции?

– Да, конечно. Победа дарит положительные эмоции, а я считаю, мы заслужили победить, потому что могли забить больше голов. Важно подходить к следующей игре победителями – это дает тебе новую энергию, хорошую энергию. Мы готовы к следующему матчу.

– Сегодня не смогли сыграть такие ведущие игроки, как Тарас Степаненко и Ефим Конопля. Смогут ли они помочь команде в матче с Порту?

– Степаненко вернется, потому что он отбывал дисквалификацию, и будет готов к игре с «Порту». Конопля только что восстановился, не тренировался с командой. Он едет с нами, но сможет ли играть в основном составе, это большой вопрос. А Степаненко там будет. Конопле, пожалуй, нужно больше времени, но на днях увидим, как улучшается его форма и будет ли возможность привлечь его в этой игре.