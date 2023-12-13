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  4. УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
Чемпионат Европы
13 декабря 2023, 22:52 |
6222
7

УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?

Украинских болельщиков обвинили в расизме

13 декабря 2023, 22:52 |
6222
7
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УАФ.

УЕФА наложил дисциплинарные санкции на Украинскую ассоциацию футбола из-за расистских высказываний болельщиков сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Италии (0:0).

УАФ должна заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и ограничить часть украинских болельщиков на следующий матч под эгидой европейской ассоциации. Украинская ассоциация должна до начала следующего поединка сообщить УЕФА, какая часть мест на стадионе будет недоступна.

Минимальное количество закрытых мест на следующий матч сборной Украины по футболу – 5000.

Ранее сообщалось, что глава УЕФА Александер Чеферин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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расизм штрафы Евро-2024 Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Украина - Италия УЕФА
Источник УЕФА
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Комментарии 7
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didin87
как они определили, где в Леверкузене украинские болелы???
а высказывание руковдителя УЕФА, что в финальную пульку должна выйти Италия, т.е. Украина кого то второго сорта - это не расистское высказывание???
мир сошел с ума
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+9
Iigor6583
На рашистському сайті від цієї новини ватним х@йловським ванькам аж пердаки лопають, в нужниках на вулиці, без дверей.
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+6
Микола Захарченко
Чеферіну , мабуть вже скинули гроші Газпрому на карту ...
Ответить
+6
mastorent
п...ры
Ответить
+6
MCD-MEL
От скоти!!! Ще наші чинуши гру плей офф проведуть на стадіоні як в Празі на 17500 глядачів, мінус 5000 тай ппц....
Ответить
+5
Batya
...иди рулять уже у футболі...
Ответить
+5
v.s0312
А что путин х&уйло это расизм?
Ответить
+3
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