УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?

УЕФА наложил дисциплинарные санкции на Украинскую ассоциацию футбола из-за расистских высказываний болельщиков сборной Украины в матче отбора на Евро-2024 против Италии (0:0).



УАФ должна заплатить штраф в размере 20 тысяч евро и ограничить часть украинских болельщиков на следующий матч под эгидой европейской ассоциации. Украинская ассоциация должна до начала следующего поединка сообщить УЕФА, какая часть мест на стадионе будет недоступна.

Минимальное количество закрытых мест на следующий матч сборной Украины по футболу – 5000.

Ранее сообщалось, что глава УЕФА Александер Чеферин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.