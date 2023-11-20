Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию

Ну что, вот мы и дождались очередного «матча жизни» нашей сборной. Победа давала нам прямой выход на Евро-2024, а ничья или поражение пусть и оставляли шансы в виде запасного варианта через плей-офф, но слишком болезненно ударили бы по нашей самооценке и самолюбию.

Кроме того, были плохие ощущения, поскольку футболисты сборной обещали выложиться на все сто процентов, а подобные обещания, как правило, все еще почему-то постоянно сопровождались плохой игрой и невыполнением. В качестве примеров можно вспомнить матч с Хорватией за выход на ЧМ-2018, матч плей-офф против Уэльса за выход на ЧМ-2022, игра против Шотландии чуть позже, когда мы могли попасть в дивизион А Лиги наций...

Стартовый состав нашей сборной немного удивил одной позицией. Нет, не правого защитника, там выход Конопли не был чем-то экстраординарным. А вот выход Сватка в центре обороны в паре с Забарным вместо Матвиенко, по-видимому, никто не прогнозировал.

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Наши земляки не стали отсиживаться в защите, а побежали атаковать. Конечно, они не делали этого, забывая об атаке, но высокий прессинг был включен сразу. Италия к такому была не готова, в результате чего украинцы получали мяч возле штрафного соперников. С передачами на Довбика в штрафную как-то пошло не очень, поэтому попробовали дальние удары. Доннарумма был на месте, поймав мяч после выстрелов Цыганкова и Судакова.

И, конечно, куда же без итальянских моментов. Наши защитники действовали самоотверженно и достаточно мастерски, но вертикальные забросы держали в напряжении украинцев и они позволяли оппонентам опасно бить, как, например, Кьезе. К счастью, у того сбился прицел. И дальний удар Бареллы тоже был очень качественным, но Трубин достал мяч из правого от себя угла.

Высокий прессинг во второй половине тайма в исполнении украинцев куда-то исчез и наступили тяжелые времена, которые удалось пережить благодаря Трубину, ликвидировавшему выход один на один Фраттези, и фарту, когда ди Лоренцо не попал в створ после углового, а Распадори в подкате на сантиметры опоздал , чтобы заскнутьь прострел с фланга Конопли от Кьезы.

Кстати, Александр Зинченко регулярно опускался пятым защитником, смещаясь на позицию Миколенко, который в свою очередь шел помогать партнерам в центр защиты.

Getty Images/Global Images Ukraine

На последних минутах тайма украинцы буквально ложились под удары соперников в своей штрафной и не позволили тем размочить счет до перерыва.

Подводя итог тайма, стоит отметить уверенную игру Анатолия Трубина и не слишком уверенную – Ефима Конопли, который терял оппонентов на фланге и неубедительно действовал в атаке. В перерыве ожидалась его замена на Тымчика. Ну и ожидалось тактических перемен от Реброва, пока не было видно, за счет чего будем побеждать Италию.

Однако Конопля остался на поле, как и остальные игроки сборной Украины. У соперников же произошла замена форварда, вместо Распадори вышел Скамакка.

Игра продолжалась в том же темпе, но «сине-желтые» сумели отодвинуть мяч от своих ворот. Трубину пореже приходилось вступать в игру, а вот Доннарумма периодически получал работу. А на 65 минуте кипер итальянцев откровенно спас свою команду, отразив удар с острого угла от Мудрика.

Ближе к концу игры Украина прижала «скуадру», голевых моментов не было, но приятно было смотреть, как Италия откровенно защищается против наших. Доннарумма, фиксируя мяч после выходов, потихоньку затягивал время. Имелись претензии на пенальти после одного падения Мудрика, но арбитр даже не стал смотреть повтор.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце концов мечта Александера Чеферина сбылась, благодаря ничьей 0:0 Италия вышла на Евро. Но Украина сохраняет шансы, пусть сегодня в игре, за которую не будет стыдно, выиграть не удалось, но имеем еще запасной способ попадания на ЧЕ. Верим, что все сложится лучше и в следующем году в Германии мы увидим Украину в числе 24 лучших команд Европы.

Квалификация Евро-2024. Группа С.

Украина – Италия – 0:0

Конопля (79) – Буонджорно (7)

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток (Малиновский, 91), Конопля (Тымчик, 86), Степаненко (Пихаленок, 80), Мудрик, Зинченко (Сикан, 86), Судаков, Цыганков (Зубков, 80), Довбик

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 71), Фраттези, Кьеза (Кин, 81), Распадори (Скамакка, 46), Дзаньоло (Политано, 71; Дармиан, 92)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион Бай-Арена (Леверкузен, Германия)

УКРАИНА – ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА