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Евро
УКРАИНА
20.11.2023 21:45 – FT 0 : 0
Италия
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20 ноября 2023, 23:41 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:56
10123
166

Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию

Команда Сергея Реброва завершила отборочный турнир Евро-2024 на третьем месте группы С

20 ноября 2023, 23:41 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:56
10123
166
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Getty Images/Global Images Ukraine

Ну что, вот мы и дождались очередного «матча жизни» нашей сборной. Победа давала нам прямой выход на Евро-2024, а ничья или поражение пусть и оставляли шансы в виде запасного варианта через плей-офф, но слишком болезненно ударили бы по нашей самооценке и самолюбию.

Кроме того, были плохие ощущения, поскольку футболисты сборной обещали выложиться на все сто процентов, а подобные обещания, как правило, все еще почему-то постоянно сопровождались плохой игрой и невыполнением. В качестве примеров можно вспомнить матч с Хорватией за выход на ЧМ-2018, матч плей-офф против Уэльса за выход на ЧМ-2022, игра против Шотландии чуть позже, когда мы могли попасть в дивизион А Лиги наций...

Стартовый состав нашей сборной немного удивил одной позицией. Нет, не правого защитника, там выход Конопли не был чем-то экстраординарным. А вот выход Сватка в центре обороны в паре с Забарным вместо Матвиенко, по-видимому, никто не прогнозировал.

Getty Images/Global Images Ukraine

Наши земляки не стали отсиживаться в защите, а побежали атаковать. Конечно, они не делали этого, забывая об атаке, но высокий прессинг был включен сразу. Италия к такому была не готова, в результате чего украинцы получали мяч возле штрафного соперников. С передачами на Довбика в штрафную как-то пошло не очень, поэтому попробовали дальние удары. Доннарумма был на месте, поймав мяч после выстрелов Цыганкова и Судакова.

И, конечно, куда же без итальянских моментов. Наши защитники действовали самоотверженно и достаточно мастерски, но вертикальные забросы держали в напряжении украинцев и они позволяли оппонентам опасно бить, как, например, Кьезе. К счастью, у того сбился прицел. И дальний удар Бареллы тоже был очень качественным, но Трубин достал мяч из правого от себя угла.

Высокий прессинг во второй половине тайма в исполнении украинцев куда-то исчез и наступили тяжелые времена, которые удалось пережить благодаря Трубину, ликвидировавшему выход один на один Фраттези, и фарту, когда ди Лоренцо не попал в створ после углового, а Распадори в подкате на сантиметры опоздал , чтобы заскнутьь прострел с фланга Конопли от Кьезы.

Кстати, Александр Зинченко регулярно опускался пятым защитником, смещаясь на позицию Миколенко, который в свою очередь шел помогать партнерам в центр защиты.

Getty Images/Global Images Ukraine

На последних минутах тайма украинцы буквально ложились под удары соперников в своей штрафной и не позволили тем размочить счет до перерыва.

Подводя итог тайма, стоит отметить уверенную игру Анатолия Трубина и не слишком уверенную – Ефима Конопли, который терял оппонентов на фланге и неубедительно действовал в атаке. В перерыве ожидалась его замена на Тымчика. Ну и ожидалось тактических перемен от Реброва, пока не было видно, за счет чего будем побеждать Италию.

Однако Конопля остался на поле, как и остальные игроки сборной Украины. У соперников же произошла замена форварда, вместо Распадори вышел Скамакка.

Игра продолжалась в том же темпе, но «сине-желтые» сумели отодвинуть мяч от своих ворот. Трубину пореже приходилось вступать в игру, а вот Доннарумма периодически получал работу. А на 65 минуте кипер итальянцев откровенно спас свою команду, отразив удар с острого угла от Мудрика.

Ближе к концу игры Украина прижала «скуадру», голевых моментов не было, но приятно было смотреть, как Италия откровенно защищается против наших. Доннарумма, фиксируя мяч после выходов, потихоньку затягивал время. Имелись претензии на пенальти после одного падения Мудрика, но арбитр даже не стал смотреть повтор.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце концов мечта Александера Чеферина сбылась, благодаря ничьей 0:0 Италия вышла на Евро. Но Украина сохраняет шансы, пусть сегодня в игре, за которую не будет стыдно, выиграть не удалось, но имеем еще запасной способ попадания на ЧЕ. Верим, что все сложится лучше и в следующем году в Германии мы увидим Украину в числе 24 лучших команд Европы.

Квалификация Евро-2024. Группа С.

Украина – Италия – 0:0

Конопля (79) – Буонджорно (7)

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток (Малиновский, 91), Конопля (Тымчик, 86), Степаненко (Пихаленок, 80), Мудрик, Зинченко (Сикан, 86), Судаков, Цыганков (Зубков, 80), Довбик

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 71), Фраттези, Кьеза (Кин, 81), Распадори (Скамакка, 46), Дзаньоло (Политано, 71; Дармиан, 92)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион Бай-Арена (Леверкузен, Германия)

УКРАИНА – ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 167
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DK1961
Да, кстати - в ворота Украины такой пеналь (безусловно) поставили бы. А макаронников надо было по любому судье вытащить, ведь Чеферин указивку дал задолго до игры...
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+18
Alex T
Достойно, хотя могли и проиграть, в любом случае набрать столько же очков ск и макароны да в такой группе уже неплохо, будут нормально играть то пройдем весной.
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+17
VadyaMetal
Спалетті після гри грасномовно потиснув руку рефері і промямлив:"дякую, що 100-відсоткового пеналя нам не призначив"... Сьогодні наша Збірна, в цілому,
 заслуговувала на перемогу.
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+16
avk2307
Пеналь був
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+15
Показать Скрыть 5 ответов
Gagik
за цю збірну України не соромно... не сіли на задницю як при фоменко, а намагалися на рівних конкурувати, і часто це вдавалося. На мою думку не вистачило холодного розуму в деяких моментах, емоції перекривали розум
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+15
Viktor Shuper
Забарний та Микола дуже сподобались. хороші хлопці у нас в Англії рубляться. Микола то взагалі 
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+14
Nordenus
Это был отличный матч от нашей сборной. Да терпели большую часть поединка, чтобы попытаться в концовке забить тот самый единственный мяч, но не фартануло. С другой стороны, итальяшки нам могли в первом тайме забить и не один, и на этом бы все закончилось
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+14
MrStepanovM .
все одно молодці! Ми заручники минулих невдач і жеребу...Сподіваємось на плей-офф
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+14
ЖОРА Жора124
Всіх вітаю, в такій групі наша команда до останньої хвилини могла пройти далі, но уви)) ждём плей офф) Непоганий 2 тайм!)) 
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+13
Darkness1984
Норм зіграли!!! Чекаємо на плей офф!!!
Пеналь був
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+11
Артур Отаманчук
суддя нормально відсудив, чистий пеналь не поставив.
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+11
AlexeiA
Можу сказати тільки "дякую", бо після жеребкування точно мало хто думав, що не вийдемо з групи тільки по додатковим критеріям
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+11
Panda1818
Відмінний матч. Велика подяка нашим хлопцям. Перший тайм на відбій, але вистояли і без особливого валідолу. Але складно згадати коли Італія 20 останніх хвилин грає виключно на відбій, задля утримання нічиєї. З приводу пенальті, наче і чистий пеналь, але Мудрик як на мене намагався домалювати, а дарма
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+10
u6464u
Молодці , гарна збірна , Реброву респект , на жаль результат негативний але є стикі через ЛН , і цим шансом потрібно скористатись .
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+9
maks_krot
Всеровно  молодцы спасибо сборная ,да немного обидно что не напрямую ну шансы есть и хорошие выйти через плейоф !!!Снова  валидольнный плейооф ну что поделать удачи нам там !!Могли выиграть ну не получилось стрались до последнего чего-то не хватило как всегда  ,и пенальти было !!!такое итальянцам точно дали бы ну не нам конечно !!!Ждём жребий удачный ,ну через плейооф должны выходить там все команды нам по силам и будем на  Евро  только так по-другому никак !!!!
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+9
Sunrise
Предсказуемо. Равная игра, не так и много моментов, и Италия тошнит до ничьи с 70-й минуты, а в этом они мастера. Я это говорил ещё месяц назад)
Ну и пенальти по правилам был и судья на ВАРе не должен бы брать решение на себя когда это кульминация годовалого отбора. Просто позови судью к монитору, он судил топово. И ладно бы, бывает. Но мы так же не били Уэльсу в решающем матче, теперь Италии.
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+9
DK1961
Как я и предполагал, во 2-м тайме макаронники все же подсели. Чуть чуть. Моменты у наших были, но... Теперь стыки, в которых мы достаточно тяжело всегда играем. Будем надеяться на лучшее
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+9
TarasTaras94
За команду не соромно, але Ребров щось чудив. Конопля жахливий матч весь проводив, а він міняє Циганкова який генерує більшість наших моментів, заробляє штрафні і тд,  Судаков поганий матч, купа браку, а він міняє Зінченка через якого виходить виходити з оборони і бог з ним, але чому так тягнув із замінами?
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+8
fifa2020
Загалом красавчики) Італяшок до поносу довели, чемпіонів Європи)) Вони всі зараз пишуть що мала бути пенка! Так що ми на 90% будемо на Євро, Ізраїль і Боснію пройдемо! Головне щоб всі були в формі і без травм весною!
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+8
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suforza1921
У цьому матчі була доволі рівна гра. Італійці вище класом, але грали по рахунку. Враховуючи, що у першому матчі макаронники перемогли заслужено, наше загальне третє місце у групі закономірне. Хоча збірна від гри до гри прибавляє, і це дає надії на прохід на Євро через плей-офф. Як би не склався жереб, усі можливі суперники нам по зубах. 
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+8
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