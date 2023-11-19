Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Италия. Текстовая трансляция матча
Евро
УКРАИНА
20.11.2023 21:45 - : -
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 19:40 |
161
0

Украина – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира Евро-2024

19 ноября 2023, 19:40 |
161
0
Украина – Италия. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 20 ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Италии. Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды набрали одинаковое количество очков и в очном противостоянии определят обладателя второго места группы С. Сборную Украины в предстоящем матче устраивает только победа. При ничьей прямую путевку на Евро-2024 получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч). В случае неудачи в матче с итальянцами «сине-желтые» сыграют в плей-офф квалификации чемпионата Европы в марте 2024 года. Напомним, в первой дуэли с итальянцами, наша команда проиграла со счетом 1:2.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Думаю, что у нас хорошие шансы. Этот матч будет отличаться от того, что был на «Сан-Сиро», потому что мы будем иметь наших болельщиков. Почти весь стадион будет нас поддерживать. Помню наш матч против Германии, который мы играли в Бремене – была очень солидная поддержка среди украинцев, и в Леверкузене, уверен, будет так же. Это изменит психологию игроков, потому что, когда ты приезжаешь на заполненный «Сан-Сиро» и стадион, где полностью поддерживают тебя, это разные вещи. Это даст большую мотивацию игрокам. Уверен, что у нас хорошие шансы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Матч Украина – Италия будет очень осторожным с обеих сторон»
Венгрия – Черногория – 3:1. Пять минут радости гостей. Видео голов и обзор
Сербия – Болгария – 2:2. Как сербы сильно испугались. Видео голов и обзор
Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Футбол | 19 ноября 2023, 00:15 0
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть

18 ноября Швейцария, Румыния и Нидерланды получили путевки на ЧЕ в Германии

РЕБРОВ: «Завтра мы покажем все сильные стороны и сделаем все возможное»
Футбол | 19 ноября 2023, 18:40 0
РЕБРОВ: «Завтра мы покажем все сильные стороны и сделаем все возможное»
РЕБРОВ: «Завтра мы покажем все сильные стороны и сделаем все возможное»

Тренер главной команды страны – о матче с Италией

Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Футбол | 19.11.2023, 17:57
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Алексис САНЧЕС: «На базе сборной Чили нет даже нормального душа»
Футбол | 19.11.2023, 15:54
Алексис САНЧЕС: «На базе сборной Чили нет даже нормального душа»
Алексис САНЧЕС: «На базе сборной Чили нет даже нормального душа»
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Теннис | 18.11.2023, 23:45
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
18.11.2023, 16:56 12
Футбол
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
17.11.2023, 23:48 32
Футбол
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
18.11.2023, 07:40 1
Бокс
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
18.11.2023, 23:42 10
Теннис
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 14
Футбол
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
17.11.2023, 17:46 3
Теннис
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем