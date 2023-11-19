В понедельник, 20 ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Италии. Матч пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Команды набрали одинаковое количество очков и в очном противостоянии определят обладателя второго места группы С. Сборную Украины в предстоящем матче устраивает только победа. При ничьей прямую путевку на Евро-2024 получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч). В случае неудачи в матче с итальянцами «сине-желтые» сыграют в плей-офф квалификации чемпионата Европы в марте 2024 года. Напомним, в первой дуэли с итальянцами, наша команда проиграла со счетом 1:2.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Думаю, что у нас хорошие шансы. Этот матч будет отличаться от того, что был на «Сан-Сиро», потому что мы будем иметь наших болельщиков. Почти весь стадион будет нас поддерживать. Помню наш матч против Германии, который мы играли в Бремене – была очень солидная поддержка среди украинцев, и в Леверкузене, уверен, будет так же. Это изменит психологию игроков, потому что, когда ты приезжаешь на заполненный «Сан-Сиро» и стадион, где полностью поддерживают тебя, это разные вещи. Это даст большую мотивацию игрокам. Уверен, что у нас хорошие шансы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.