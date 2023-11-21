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Евро
УКРАИНА
20.11.2023 21:45 – FT 0 : 0
Италия
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 00:50 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:16
20203
0

Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура квалификации Евро-2024

21 ноября 2023, 00:50 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:16
20203
0
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Sport.ua

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене прошел матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Италия прошла в финальный раунд Евро-2024.

Сборная Украины в марте 2024 года сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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