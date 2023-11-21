20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене прошел матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии (0:0).

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Команды играли на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Италия прошла в финальный раунд Евро-2024.

Сборная Украины в марте 2024 года сыграет в плей-офф квалификации, куда команда Сергея Реброва отобралась по рейтингу Лиги наций.

Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча