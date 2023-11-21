РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью (0:0) в решающем матче с Италией в 10-м туре квалификации Евро-2024.

– Прокомментируйте ситуацию с падением Мудрика, где был чистый пенальти, но арбитр даже не посмотрел повтор.

– Я тоже считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR. С моей точки зрения, это был 11-метровый. Но это решаем не мы. Наверняка при просмотре VAR не увидели фола. Там есть люди, которые смотрят…

– Что не удалось выполнить? Что помешало победить?

– У нас был план на игру. Мы играли против действующего чемпиона Европы. Очень тяжело против этой команды с первых минут постоянно прессинговать. Поэтому в первом тайме мы больше сконцентрировались на обороне, а во втором играли более интенсивно, больше прессинговали, благодаря этому отбирали мяч и создавали моменты. Да, сейчас ребята очень расстроены, потому что не добились результата. Но я считаю, что они показали хорошую игру, могу только поблагодарить их.

– Насколько тяжело было пройти весь путь в такой группе и попасть в плей-офф, который пройдет в следующем году?

– Конечно, это тяжело. Немногие люди верили в нас. Мы сражались до последней игры. Я благодарен игрокам, с которыми мы работаем вместе около полугода. Они показали понимание нашей игры, показали украинский характер. Как вы все знаете, война в Украине продолжается. Это тяжело для игроков, которые всегда смотрят в телефон, следят за новостями, равно как и я. Непросто работать в этой атмосфере. Но мы все понимаем, что представляем сильную страну, которую и продемонстрировали на поле. Мы показали характер, сражались за нашу страну.

– Что вы можете сказать о трибунах и атмосфере в Леверкузене?

– Я люблю играть в Германии, уверен, игрокам тоже здесь нравится. Благодарен Леверкузену и Германии за возможность сыграть на этом великолепном стадионе. Прекрасная атмосфера была во время исполнения гимна. Итальянцы аплодировали нам – это очень эмоциональная вещь. Этот матч показывали во многих странах. Итальянцы проявили уважение к Украине и поддержку, атмосфера была великолепна.