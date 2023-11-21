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Евро
УКРАИНА
20.11.2023 21:45 – FT 0 : 0
Италия
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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 00:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:03
3092
9

РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»

Наставник сборной Украины прокомментировал ничью в матче с Италией

21 ноября 2023, 00:55 | Обновлено 21 ноября 2023, 01:03
3092
9
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью (0:0) в решающем матче с Италией в 10-м туре квалификации Евро-2024.

– Прокомментируйте ситуацию с падением Мудрика, где был чистый пенальти, но арбитр даже не посмотрел повтор.

– Я тоже считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR. С моей точки зрения, это был 11-метровый. Но это решаем не мы. Наверняка при просмотре VAR не увидели фола. Там есть люди, которые смотрят…

– Что не удалось выполнить? Что помешало победить?

– У нас был план на игру. Мы играли против действующего чемпиона Европы. Очень тяжело против этой команды с первых минут постоянно прессинговать. Поэтому в первом тайме мы больше сконцентрировались на обороне, а во втором играли более интенсивно, больше прессинговали, благодаря этому отбирали мяч и создавали моменты. Да, сейчас ребята очень расстроены, потому что не добились результата. Но я считаю, что они показали хорошую игру, могу только поблагодарить их.

– Насколько тяжело было пройти весь путь в такой группе и попасть в плей-офф, который пройдет в следующем году?

– Конечно, это тяжело. Немногие люди верили в нас. Мы сражались до последней игры. Я благодарен игрокам, с которыми мы работаем вместе около полугода. Они показали понимание нашей игры, показали украинский характер. Как вы все знаете, война в Украине продолжается. Это тяжело для игроков, которые всегда смотрят в телефон, следят за новостями, равно как и я. Непросто работать в этой атмосфере. Но мы все понимаем, что представляем сильную страну, которую и продемонстрировали на поле. Мы показали характер, сражались за нашу страну.

– Что вы можете сказать о трибунах и атмосфере в Леверкузене?

– Я люблю играть в Германии, уверен, игрокам тоже здесь нравится. Благодарен Леверкузену и Германии за возможность сыграть на этом великолепном стадионе. Прекрасная атмосфера была во время исполнения гимна. Итальянцы аплодировали нам – это очень эмоциональная вещь. Этот матч показывали во многих странах. Итальянцы проявили уважение к Украине и поддержку, атмосфера была великолепна.

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 Украина - Италия судейство VAR пенальти
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 9
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14sergey1953
Дуже дивно, що в такій важливій грі ( був пенальті чи ні, це вже друге питання), суддя не захотів подивитись повтор. Відповідь проста, тому що він дуже боявся побачити там пенальті. А по регламенту, все вирішує тільки головний суддя в полі, навіть якщо суддя ВАР - проти.
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+6
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AndiM
Ну і що, як завжди розведуть руками і скажуть що нічого не можемо зробити?  Будь-яка інша країна після слів словенської соплі чеферіна і такого "пенальті" просто б розірвала його і затаскала по судам , мінімум добившись звільнення його з посади.
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+4
Alex T
Была там пенка бо контакт очевидно что был, мы конечно феерично бы вышли на че, но червяк этот сказал же что макароны должны пройти, вот и сделали так. Надо весной показать игру и пройти
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+4
Octopus
Пенальти был, в АПЛ такие раздают налево и направо, но судья бы в жизни его не поставил. Назовем вещи своими именами, годы идут, но у более именитых до сих пор привилегии, никакой ВАР это не исправит, это в человеческой сущности.
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+1
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adidas777
Поки буде вар в руках аферистів та корупціонерів, нічого не зміниться! Ганьба УЄФА!
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0
Андрей Головнин
Трусливые гандоны! С тренером гандоном!
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-3
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