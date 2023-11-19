20 ноября сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 – против действующих чемпионов континента. И так совпало, что и для нашей команды, и для итальянцев этот поединок станет решающим.

Украина

К матчу на «Бай-Арене» команда Реброва готовилась в польском Гданьске. Сбор начался за неделю до поединка – 13 ноября.

В этот же день «сине-желтые» провели вечернюю тренировку. Некоторые игроки занимались на футбольном поле, а некоторые – в тренажерном зале.

На следующий день сборная Украины собралась в полном составе – в ее расположение прибыли представители «Динамо». В полном объеме было проведено и тренировочное занятие.

Кульминацией подготовки «сине-желтых» в Гданьске стал контрольный поединок против местной «Лехии». О целесообразности этого спарринга ранее было сказано много и всякого. И главный лейтмотив этих высказываний – нашей сборной на данном этапе товарищеский матч не нужен.

Но он состоялся.

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В игре против «Лехии», за которую, кстати, выступают трое украинцев – Сарнавский, Хлань и Желизко – Сергей Ребров посмотрел в деле почти всех своих игроков.

Так как в игре была возможность соперникам делать сразу по десять замен, сборная Украины провела матч практически разными составами в первом и втором таймах.

Скорее всего, те футболисты, которые появились на поле после перерыва, и выйдут в стартовом составе против «Скуадры Адзурры». Под вопросом, разве что, позиция правого защитника – Тымчик, Конопля или Караваев.

А сам матч против «Лехии» прошел с преимуществом украинцев, что воплотилось и в итоговый счет – 2:0. Забитыми мячами отличились Пихаленок (в середине первой половины встречи) и Назарина (в начале второго тайма).

Хочется надеяться, что в этом матче, который, как и было обещано, прошел «при закрытых дверях», Сергей Ребров увидел то, что и хотел бы увидеть в игре против команды Спаллетти.

Хорошо и то, что после игры с командой из Гданьска травм и повреждений в нашей сборной нет.

На следующий день после игры с «Лехией» наша национальная сборная провела еще одно тренировочное занятие, а 18 ноября отбыла в Германию. В Леверкузен наша делегация прибыла транзитом через Кельн.

На поле «Бай-Арены» сборная Украины провела одну официальную тренировку. После чего – «игра всей нашей жизни», – так обозначил матч против чемпионов Европы один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко.

Getty Images/Global Images Ukraine

Италия

В отличие от нашей сборной, которой в ноябрьском игровом цикле уготован лишь один поединок, «Скуадра Адзурра» до игры на «Бай-Арене» провела еще один официальный матч – против сборной Северной Македонии.

Первый матч против этой балканской сборной в рамках отбора на Евро-2024 стал для нынешнего наставника «Скуадры» Лучано Спаллетти дебютным. Бывший главный тренер «Наполи», неожиданно решивший взять годичный творческий отпуск, в экстренном режиме был призван под знамена национальной команды после демарша Роберто Манчини.

На тяжелом поле в Скопье итальянцы сыграли вничью с хозяевами – 1:1.

Но уже в игре против Украины сборная Италии смотрелась гораздо лучше – и добыла закономерную победу, пускай и минимальную.

После ожидаемой победы над Мальтой (4:0) итальянцы вернули себе четкие перспективы в борьбе за второе место в группе. Но выездной поединок против Англии завершился для них поражением (1:3). И после побед над Северной Македонией и Мальтой уже наша национальная сборная разместилась на втором месте в группе.

Однако перед лобовой игрой с украинцами у Италии был в «запасе» поединок против все тех же неудобных македонцев. Была надежда, что и в этот раз «Скуадра» споткнется.

Увы, не споткнулась. Перед игрой Спаллетти сказал, что хочет увидеть сборную Италию лучше, чем до этого поединка. И действующий чемпион Европы хоть и не без проблем, но подтвердил свой статус: уверенная победа 5:2.

Италия и Украина снова сравнялись по очкам, но за счет преимущества в личных встречах в игре в Леверкузене номинальных гостей устроит и ничья, тогда как номинальным хозяевам обязательно нужна победа, чтобы занять второе место в группе и выйти на Евро напрямую.

Против искушения играть на ничью призывает своих соотечественников легендарный экс-тренер сборной Италии Арриго Сакки. «Если будет играть на ничью, обязательно проиграем», – резюмирует Маэстро. По его словам, Италии нужно атаковать и контролировать соперника.

Похоже, уязвимость позиции играть на ничью чувствуется не только со стороны, но и в лагере итальянской сборной. Практически все предматчевые интервью футболистов «Скуадры» пропитаны желанием играть на победу. Поэтому можно смело предположить, что в «полноги» подопечные Спаллетти точно не сыграют.

Личные встречи

Если какой-то соперник и может считаться для сборной Украины неудобным, то это, прежде всего, сборная Италии. Оппоненты провели уже девять матчей, и до сих пор сборная Украины не побеждала. Более того, во всех официальных матчах неизменно выигрывали итальянцы. На их счету – семь викторий. В двух контрольных поединках были зафиксированы ничьи.

Первый матч между соперниками в отборе на Евро-2024, который прошел на «Сан-Сиро», завершился победой хозяев – 2:1.

Прогноз на противостояние

Очень многое против нас – статистика, история, статус оппонента. Да что там статистика, если сам глава УЕФА Чеферин проболтался накануне леверкузенского матча, что, дескать, чемпионат Европы без Италии – это нонсенс, и что Италия должна обязательно победить Украину.

И это хорошо, что главный футбольный функционер континента не умеет держать язык за зубами. Хорошо потому, что мы увидели, кто есть кто. Наши парни его слова наверняка читали/слышали. Стало быть, злее будут. И сильнее.

Может, это действительно хорошо, что у нашей национальной команды нет запасного аэродрома в виде ничьей для завоевания прямой путевки на Евро-2024. Значит, нужно не оглядываться на тылы, и, как сказал Зинченко, «провести матч жизни».

И для этого у наших есть все предпосылки: мотивация, отменная форма, прежде всего наших «легионеров», определенные кадровые проблемы соперника, связанные с травмами и игрой на тотализаторе.

Если национальная сборная Украины сможет выдать свою лучшую в нынешнем году игру, то ей удастся победить.

Не в последнюю очередь из-за патриотических побуждений рекомендуем ставить на минимальную победу сборной Украины.

Но если, вдруг, по каким-то причинам «сине-желтым» не получится победить, и они финишируют на третьем месте в группе, «все пропало» тоже не будет. Сербия не проиграла Болгарии, а это значит, что сборная Украины все равно имеет шансы пробиться на Евро-2024. Теперь уже через плей-офф.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Довбик

Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Фраттези, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Распадори, Эль-Шаарави.

20 ноября, понедельник