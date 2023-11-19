Украина – Италия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
Мы. Должны. Победить
20 ноября сборная Украины в немецком Леверкузене проведет последний поединок группового турнира в рамках отбора на Евро-2024 – против действующих чемпионов континента. И так совпало, что и для нашей команды, и для итальянцев этот поединок станет решающим.
Украина
К матчу на «Бай-Арене» команда Реброва готовилась в польском Гданьске. Сбор начался за неделю до поединка – 13 ноября.
В этот же день «сине-желтые» провели вечернюю тренировку. Некоторые игроки занимались на футбольном поле, а некоторые – в тренажерном зале.
На следующий день сборная Украины собралась в полном составе – в ее расположение прибыли представители «Динамо». В полном объеме было проведено и тренировочное занятие.
Кульминацией подготовки «сине-желтых» в Гданьске стал контрольный поединок против местной «Лехии». О целесообразности этого спарринга ранее было сказано много и всякого. И главный лейтмотив этих высказываний – нашей сборной на данном этапе товарищеский матч не нужен.
Но он состоялся.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В игре против «Лехии», за которую, кстати, выступают трое украинцев – Сарнавский, Хлань и Желизко – Сергей Ребров посмотрел в деле почти всех своих игроков.
Так как в игре была возможность соперникам делать сразу по десять замен, сборная Украины провела матч практически разными составами в первом и втором таймах.
Скорее всего, те футболисты, которые появились на поле после перерыва, и выйдут в стартовом составе против «Скуадры Адзурры». Под вопросом, разве что, позиция правого защитника – Тымчик, Конопля или Караваев.
А сам матч против «Лехии» прошел с преимуществом украинцев, что воплотилось и в итоговый счет – 2:0. Забитыми мячами отличились Пихаленок (в середине первой половины встречи) и Назарина (в начале второго тайма).
Хочется надеяться, что в этом матче, который, как и было обещано, прошел «при закрытых дверях», Сергей Ребров увидел то, что и хотел бы увидеть в игре против команды Спаллетти.
Хорошо и то, что после игры с командой из Гданьска травм и повреждений в нашей сборной нет.
На следующий день после игры с «Лехией» наша национальная сборная провела еще одно тренировочное занятие, а 18 ноября отбыла в Германию. В Леверкузен наша делегация прибыла транзитом через Кельн.
На поле «Бай-Арены» сборная Украины провела одну официальную тренировку. После чего – «игра всей нашей жизни», – так обозначил матч против чемпионов Европы один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко.
Италия
В отличие от нашей сборной, которой в ноябрьском игровом цикле уготован лишь один поединок, «Скуадра Адзурра» до игры на «Бай-Арене» провела еще один официальный матч – против сборной Северной Македонии.
Первый матч против этой балканской сборной в рамках отбора на Евро-2024 стал для нынешнего наставника «Скуадры» Лучано Спаллетти дебютным. Бывший главный тренер «Наполи», неожиданно решивший взять годичный творческий отпуск, в экстренном режиме был призван под знамена национальной команды после демарша Роберто Манчини.
На тяжелом поле в Скопье итальянцы сыграли вничью с хозяевами – 1:1.
Но уже в игре против Украины сборная Италии смотрелась гораздо лучше – и добыла закономерную победу, пускай и минимальную.
После ожидаемой победы над Мальтой (4:0) итальянцы вернули себе четкие перспективы в борьбе за второе место в группе. Но выездной поединок против Англии завершился для них поражением (1:3). И после побед над Северной Македонией и Мальтой уже наша национальная сборная разместилась на втором месте в группе.
Однако перед лобовой игрой с украинцами у Италии был в «запасе» поединок против все тех же неудобных македонцев. Была надежда, что и в этот раз «Скуадра» споткнется.
Увы, не споткнулась. Перед игрой Спаллетти сказал, что хочет увидеть сборную Италию лучше, чем до этого поединка. И действующий чемпион Европы хоть и не без проблем, но подтвердил свой статус: уверенная победа 5:2.
Италия и Украина снова сравнялись по очкам, но за счет преимущества в личных встречах в игре в Леверкузене номинальных гостей устроит и ничья, тогда как номинальным хозяевам обязательно нужна победа, чтобы занять второе место в группе и выйти на Евро напрямую.
Против искушения играть на ничью призывает своих соотечественников легендарный экс-тренер сборной Италии Арриго Сакки. «Если будет играть на ничью, обязательно проиграем», – резюмирует Маэстро. По его словам, Италии нужно атаковать и контролировать соперника.
Похоже, уязвимость позиции играть на ничью чувствуется не только со стороны, но и в лагере итальянской сборной. Практически все предматчевые интервью футболистов «Скуадры» пропитаны желанием играть на победу. Поэтому можно смело предположить, что в «полноги» подопечные Спаллетти точно не сыграют.
Личные встречи
Если какой-то соперник и может считаться для сборной Украины неудобным, то это, прежде всего, сборная Италии. Оппоненты провели уже девять матчей, и до сих пор сборная Украины не побеждала. Более того, во всех официальных матчах неизменно выигрывали итальянцы. На их счету – семь викторий. В двух контрольных поединках были зафиксированы ничьи.
Первый матч между соперниками в отборе на Евро-2024, который прошел на «Сан-Сиро», завершился победой хозяев – 2:1.
Прогноз на противостояние
Очень многое против нас – статистика, история, статус оппонента. Да что там статистика, если сам глава УЕФА Чеферин проболтался накануне леверкузенского матча, что, дескать, чемпионат Европы без Италии – это нонсенс, и что Италия должна обязательно победить Украину.
И это хорошо, что главный футбольный функционер континента не умеет держать язык за зубами. Хорошо потому, что мы увидели, кто есть кто. Наши парни его слова наверняка читали/слышали. Стало быть, злее будут. И сильнее.
Может, это действительно хорошо, что у нашей национальной команды нет запасного аэродрома в виде ничьей для завоевания прямой путевки на Евро-2024. Значит, нужно не оглядываться на тылы, и, как сказал Зинченко, «провести матч жизни».
И для этого у наших есть все предпосылки: мотивация, отменная форма, прежде всего наших «легионеров», определенные кадровые проблемы соперника, связанные с травмами и игрой на тотализаторе.
Если национальная сборная Украины сможет выдать свою лучшую в нынешнем году игру, то ей удастся победить.
Не в последнюю очередь из-за патриотических побуждений рекомендуем ставить на минимальную победу сборной Украины.
Но если, вдруг, по каким-то причинам «сине-желтым» не получится победить, и они финишируют на третьем месте в группе, «все пропало» тоже не будет. Сербия не проиграла Болгарии, а это значит, что сборная Украины все равно имеет шансы пробиться на Евро-2024. Теперь уже через плей-офф.
Ориентировочные составы:
Украина: Трубин, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Судаков, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Довбик
Италия: Доннарумма, Димарко, Ачерби, Гатти, Дармиан, Фраттези, Жоржиньо, Барелла, Кьеза, Распадори, Эль-Шаарави.
20 ноября, понедельник
|Украина – Италия
|Леверкузен. «Бай-Арена». 21:45
|Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO
|УКРАИНА – ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
|Прогноз Sport.ua – 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер сборной Украины – о матче против Италии
Уже известны 16 из 24 участников финального раунда Евро-2024
Много за спину кидать будут.
Нужна помощь.
А так удачи.
,Степаненко,Зинченко,Судаков,Мудрик,Цыга
Прогноз: результативна нічия, починаючи з рахунку 2:2.