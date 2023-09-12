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Евро
Италия
12.09.2023 21:45 – FT 2 : 1
УКРАИНА
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12 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:26
3009
64

Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии

Команда Сергея Реброва уступила в Милане

12 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:26
3009
64
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Насколько никто не верил в нашу сборную до матча с англичанами, настолько высоки были ожидания от матча с Италией, которую перед матчем мы опережали на три очка. Аргументами о возможности взять на «Сан Сиро» очки были смена тренера у хозяев (Спалетти уже успел потерять очки с Северной Македонией) и обретение нашей уверенности после неплохой игры во Вроцлаве. Минусы скромно умалчивались, например, о печально известном втором матче в спарке, который мы преимущественно проваливаем, говорилось перед игрой немного.

Составом Сергей Ребров не удивил. В нем произошло три замены – Цыганков поменял фланг, выйдя слева вместо Мудрика, справа появился Ярмоленко. В центре защиты Кривцов играл вместо Матвиенко, и о причинах догадывались все, как бы представители тренерского штаба не рассказывали о повреждениях – слишком невнятно выглядит Николай в последнее время за сборную. Правда, Кривцов – это больше о мощи и верховой борьбе, с англичанами это было актуально, а вот с Италией неизвестно, пройдет ли. Ну и Довбик появился на острие, сменив там Яремчука.

Хозяева сразу же рванули забивать и обложили нашу штрафную. Где-то мы такое уже видели, потому казалось, что отобьемся. Но не отбились – пусть удар ди Лоренцо издалека был мимо, удар Распадори с угла вратарского вышел выше, но Фраттези из центра штрафной пробил точно в левый угол. Случилось это после того, как Судаков поскользнулся на фланге и подарил мяч Дзаканьи, который выводил Фраттези на удар. Вот так – подбираешь неправильные шипы и подводишь команду. И кому легче, если даже пойдешь переобуваться?

Getty Images/Global Images Ukraine

После этого «сине-желтые» проснулись и немного поатаковали, правда, без ударов. Аде гораздо ближе ко второму голу были итальянцы, чем мы к первому. Наше счастье, что били они либо неточно, либо так, что защита успевала блокировать.

Тех атак было, как кот наплакал, а вот моменты итальянцев конвертировались еще в один гол. Теперь не обошлось без неожиданного рикошета, после которого Фраттези расстреливал Бущана. Боковой арбитр поднял флажок, но главный посмотрел видеоповтор и указал на центр поля.

Нашим дали возможность атаковать, но самый опасный момент был после того, как Довбик в атаке сфолил против Бастони. После паса вразрез можно было бы и что-нибудь поинтереснее придумать.

Инициатива перешла к нам, слишком опасно не было, но хоть мяч продержали. Мог сокращать разрыв Довбик, но, когда бег на ворота, почувствовал, что не хватает скорости, и решил бить издалека. Удар получился сильным и точным, но Доннарума бодрствовал и отбил перед собой, а добить не удалось.

Getty Images/Global Images Ukraine

На фоне удручающей игры неожиданно удалось забить. Довбик не остановил мяч после паса вразрез, но догнал, от лицевой отдал назад, через два паса получил сам перед воротами и бил в дальний угол, но Доннарумма потащил. К нашему счастью, Димарко, пытаясь вынести, в панике отдал на ногу Ярмоленко, который был на поле не слишком заметным, но воспользовался возможностью сократить свой разрыв с Андреем Шевченко до двух голов (теперь у Андреев Николаевичей 48 и 46 соответственно), пробив в пустые ворота. Тайм закончился на мажорной ноте.

А второй начался так же, как и первый. Нас зажали у своих ворот. К счастью, теперь удавалось отразиться без последствий.

Но и пропускать можно было много. И снова нам везло – либо соперники били мимо, либо Бущан спасал. Однажды Георгий совершил суперсейв, исправляя свою ошибку с неточной передачей.

Ярмоленко долго не выдержал такого темпа, в игру вступил вместо него Мудрик. На поле стало больше попыток обострить ситуацию благодаря скорости, но и меньше стало мысли.

Если бы счет был 0:0 или 1:1, игру было бы интересно смотреть, а так, наблюдая за атаками итальянцев и достаточно грамотным отражением наших, из головы не уходил тот факт, что сейчас мы проигрываем.

Getty Images/Global Images Ukraine

Игру вышли спасать Ванат с Буяльским. Последний заработал штрафную почти на линии уголовной зоны, но Мудрик со стандарта зарядил выше.

«Скуадра адзура» решила играть на удержание и чуть не поплатилась. Мудрик выполнил все-таки качественный навес слева. Конопля полез в отчаянную верховую борьбу и выиграл мяч, но пробил мимо ближней штанги.

Могли и пропустить, но обошлось. Забить тоже не удалось. И игра была продемонстрирована вполне приличная, особенно во втором тайме, но ошибки первого сказались.

По крайней мере, в матчах, в которых нам прочили «баранку», зачетные баллы мы набрали. Конечно, теперь выход на Евро всецело зависит от Англии и Италии, но верим в своих. А что еще нам остается?

Квалификация Евро-2024. Группа С.

Италия – Украина – 2:1

Фраттези (12, 29) – Ярмоленко (41)

Миколенко (38), Конопля (62), Степаненко (76), Забарный (78)

Италия: Доннарумма, Димарко (Бираги, 58), Бастони, Скальвини, Ди Лоренцо, Барелла (Кристанте, 84), Локателли, Фраттези, Дзакканьи (Ньонто, 58), Распадори (Ретеги, 72), Дзаньоло (Орсолини, 72)

Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля, Степаненко (Сидорчук, 84), Зинченко (Буяльский, 75), Судаков, Цыганков (Ванат, 75), Ярмоленко (Мудрик, 58), Довбик (Яремчук, 58)

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИТАЛИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 64
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turist86
Італія була сильнішою і перемогла заслужено. На жаль, Україні не вдалося стрибнути вище голови. Особливо немає кого виділити. Ювентус навряд чи підпише Судакова.
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+16
Владислав Рейский
Закономерно.
Наши не умеют играть два матча, а тут еще и топы, да еще и макароны с которыми мы вообще не умеем играть.
Надо сказать спс за результат с англичанами и македонцам что очки не отдали. Объективно эти две сборные лучше нас на несколько голов и если мы хотя бы боремся до последнего, то это все равно плюс, а рассчитывать ли на большее увидим ... 
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+14
suforza1921
Довбик і Ярмола, якими б повільними і дерев'яними не були, а виглядали куди краще, ніж Яремчук і Мудрик.
Від Циганкова і Зінченка чекав більшого, Миколенко повний провал. Сподобався Конопля, чи не єдиний хто фізично витягнув обидві гри. Ну і Бущан виручав. Ось і все, що ми награли.
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+10
Mykhaylo Shkurenkov
Чому Зубков, який сильний фізично, та у гарній формі зараз так і не зіграв найбільша загадка для мене. Циганков і у Жироні останні матчі не вивозив, Мудрик, то ваще... Випустили Ярмолу, який не грав місяць. З Миколенко щось зовсім погане відбувається. Зрозуміло чому він у Евертоні не грає. 
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+9
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Nordenus
Нас должны были выносить с позорным счетом. Хорошо что запомнится только результат... Будем выходить на Евро через плей офф Лиги Наций, главное чтобы и там не облажались...
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+9
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Александр Ад
Очікував більшого від Циганкова і Мудрика...
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+8
Vitason
Теперь нужно брать 6 очков у Македонии  и Мальты,надежда что Англия выиграет у Италии и обыгрывать Италию дома( номинально) Кто верит в такой расклад!??
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+7
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inspekcha85
За два матча Конопля лучший в сборной однозначно
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+4
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VadyaMetal
Дякую хлопцям за самовіддачу, зіграли приблизно на максимумі того, що можуть на сьогоднішній день. Програли не в "одну калітку", зважаючи на статус суперника, але на нічию, на жаль, не награли.
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+4
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Как сказала Тимошенко, "пропало всьо!" (с)
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+4
Владислав Рейский
Нельзя с ними играть всегда в трусливый футбол, в итоге имеем то что имеем
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+3
UKRAINE BEST
Італія команда зірка,перед Євро яке вони виграли -дивився на склад і не знав де їх набрали)Красиво нас розкатали
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+3
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Макс Максов
Нажаль дива не сталося, закономірна поразка(
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+2
Avaksi
Італія настворювала кучу моментів, у України було пара добрих гольових епізодів, а всі голи забили по щасливій випадковості
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+2
Алексей
Теперь надо брать 3 очка у Македонии и Мальты и надеяться что Англия выиграет у Италии 
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+2
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Микола Захарченко
Ми завжди важко грали з італійцями , а вони ще й в статусі чемпіонів Європи . І для нас це ще друга гра поспіль після Англії ... Багато провідних гравців не в формі , після травм . Хочеться виправдати хлопців , адже це наша рідна збірна - іншої в нас не має , та й дуже швидкі голи ми пропустили  , але програли насамперед через низькі бійцівські якості та настрій на гру ...
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+1
avk2307
Кобельков говорит, что Мудрик усилил
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+1
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seregka1991
Без шансів 
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+1
Микола Унгурян
Італійці повністю контролювали хід гри і задовільнились мінімальною перемогою.
Тепер головне взяти максимум з македонцями та мальтійцями і можливо в останньому матчі зачепитись за ніч ю
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+1
Первый Среди Равных
на хвилині десь так 85-й згадали, що це їм, виявляється, потрібно забивати. 
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+1
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