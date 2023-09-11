Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Очередной важнейший экзамен для «сине-желтых»
12 сентября в Милане на знаменитом стадионе «Джузеппе Меацца» сборная Украины проведет один из ключевых поединков в отборе на Евро-2024 – против национальной команды Италии. Начало поединка – в 21.45 по киевскому времени.
Италия
К сентябрьским квалификационным матчам Евро-2024 действующий чемпион континента подходил в разобранном состоянии.
Место главного тренера «Скуадры адзурры» оказалось вакантным после того, как Роберто Манчини под предлогом конфликта с руководством национальной ассоциации подал в отставку с поста наставника сборной Италии, соблазнившись на предложение боссов национальной сборной Саудовской Аравии.
Преемником Манчини стал бывший тренер «Наполи» Спаллетти, который после чемпионства в Неаполе решил взять годичный тайм-аут. Но долго отдыхать от футбола синьору Лучано не удалось: он принял предложение футбольной федерации Италии.
Первый блин на новом месте для свежеиспеченного главного тренера сборной Италии получился комом. Подопечные Спаллетти не смогли обыграть на выезде Северную Македонию: ничья 1:1.
Итальянцы продолжают занимать в группе третье место. От идущей первой Англии «Скуадра адзурра» отстает на девять очков (имея две игры в запасе), от расположившейся на второй позиции сборной Украины отставание – три балла (при одной игре в запасе).
Следовательно, для Италии, впрочем, как и для сборной Украины, предстоящее очное противостояние превращается в ключевое. Победа любого из соперников позволит как минимум с оптимизмом смотреть в будущее, имея перевес в борьбе за второе место.
Перед игрой против подопечных Сергея Реброва итальянцы испытывают определенные кадровые проблемы. Еще до игры против северных македонцев стало известно, что «Скуадре адзурре» из-за травм не смогут помочь два ключевых полузащитника – Кьеза и Пеллегрини.
Кроме того, повреждения оказались у еще двух игроков – Политано и Манчини. Спаллетти оперативно пришлось вызывать в тренировочный лагерь команды Орсолини.
Лучано СПАЛЛЕТТИ, главный тренер сборной Италии:
– После ничьей с Северной Македонией нам остается изучить матч, сделать выводы из наших ошибок и улучшить игру к следующему поединку. К сожалению, качество поля в игре против Северной Македонии оставляло желать лучшего. Оно было таким, что сказалось на многих наших футболистах, и теперь нам просто не избежать ротации в игре против Украины.
Украина
На следующий день после матча с англичанами сборная Украины во Вроцлаве провела утреннее тренировочное занятие. Во второй половине дня «сине-желтая» делегация чартерным рейсом отбыла в Милан.
Покинул расположение сборной Тымчик, который не успевал восстановиться после травмы к игре в Милане. А вот Матвиенко, который был заменен в перерыве матча с Англией из-за повреждения, работал в общей группе. Как и Андрей Ярмоленко, который не принимал участия в поединке против Англии.
Сергей РЕБРОВ, главный тренер сборной Украины:
– Сразу после матча против Англии начали готовиться к поединку против Италии. Для нас игра в Милане не менее важна. Играть через два дня против такого сложного соперника чрезвычайно тяжело. Поэтому футболистам нужно восстановить кондиции.
История противостояний
«Скуадра адзурра» – один из самых неудобных соперников для сборной Украины. Команды провели восемь матчей, и ни разу «сине-желтые» не добились победы. В нашем активе – лишь две ничьи. В остальных шести случаях побеждали итальянцы.
Прогноз
Это уже не та Италия, которая два года назад выиграла чемпионат Европы. Ушли многие ведущие игроки, некоторые футболисты недоступны из-за травм. Ушел и творец чемпионства – Роберто Манчини. Несомненно, «Скуадра адзурра» переживает сейчас непростое время трансформации.
Тем не менее, Италия все равно остается не только топовой, но и чрезвычайно неудобной для нас командой. К тому же, турнирное положение призывает «Скуадру адзурру» выкладываться по максимуму. Поэтому можно безошибочно предположить, что гостей ожидает сложный и изнурительный поединок.
Как сказал после игры с англичанами наставник «сине-желтых» Сергей Ребров, главное сейчас – успеть восстановить футболистов. Если наш тренерский штаб это сделает, то шансы в миланской игре у нас точно будут.
Кроме восстановления еще очень важно для нашей команды минимизировать количество ошибок. Если и с этой проблемой наши справятся, то мы все вправе ожидать на позитивный итог противостояния.
Предположим, что сборной Украине удастся найти противоядие в игре против чемпионов Европы. Наш прогноз – результативная ничья.
Ориентировочные составы:
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Дзакканьи, Тонали, Дзаньоло, Кристанте, Барелла, Иммобиле
Украина: Бущан, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Мудрик, Цыганков, Довбик.
12 сентября, вторник
|Италия – Украина
|Милан. «Джузеппе Меацца». 21:45
|Прямая ТВ-трансляция – Суспільне
|ИТАЛИЯ – УКРАИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)
|Прогноз Sport.ua – 2:2
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