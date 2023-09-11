Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проведет очередной поединок квалификации Евро-2024. Соперником нашей команды станет Италия. Матч пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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В минувшую субботу «сине-желтые» встречались со сборной Англии и неожиданно отобрали очки у лидера группы С. Команды обменялись голами в первом тайме: на результативный удар Зинченко англичане ответили голом Уокера. «Скуадра адзурра» также предыдущий матч завершила вничью, не сумев на выезде обыграть Северную Македонию (1:1). Сборная Украины занимает вторую позицию, опережая итальянцев на три очка (команда Лучано Спаллетти провела на одну игру меньше). «Сине-желтые» провели восемь очных дуэлей с Италией и еще ни разу не обыгрывали соперников (6 поражений и 2 ничьи).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.