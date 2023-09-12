Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:2).

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Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

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Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.

На 28-й минуте Давиде Фраттези оформил дубль в ворота Украины. Арбиты VAR офсайда не обнаружили

Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте.

Италия – Украина. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Давиде Фраттези, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Давиде Фраттези, 28 мин.

ГОЛ! 2:1. Андрей Ярмоленко, 41 мин