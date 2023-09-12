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Евро
Италия
12.09.2023 21:45 – FT 2 : 1
УКРАИНА
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12 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:01
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0

Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации Евро-2024

12 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:01
11801
0
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

❗️ Смотрите: видео голов в Telegram

Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.

На 28-й минуте Давиде Фраттези оформил дубль в ворота Украины. Арбиты VAR офсайда не обнаружили

Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте.

Италия – Украина. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Давиде Фраттези, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Давиде Фраттези, 28 мин.

ГОЛ! 2:1. Андрей Ярмоленко, 41 мин

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
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Источник Sport.ua
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