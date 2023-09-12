Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации Евро-2024
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проиграла выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии (1:2).
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Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.
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Итальянцы уже на 12-й минуте вышли вперед. Давиде Фраттези забил быстрый гол в ворота Украины. Поскользнулся Георгий Судаков при передаче, и мяч достался сопернику в опасной зоне.
На 28-й минуте Давиде Фраттези оформил дубль в ворота Украины. Арбиты VAR офсайда не обнаружили
Андрей Ярмоленко оказался в нужном месте и сократил отставание в счете на 41-й минуте.
Италия – Украина. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Давиде Фраттези, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Давиде Фраттези, 28 мин.
ГОЛ! 2:1. Андрей Ярмоленко, 41 мин
События матча
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