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Евро
Италия
12.09.2023 21:45 – FT 2 : 1
УКРАИНА
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13 сентября 2023, 00:35 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:42
1352
0

РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»

Украинская сборная проиграла в Италии матч квалификации Евро-2024

13 сентября 2023, 00:35 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:42
1352
0
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2024 с Италией (1:2).

– Какой анализ вы можете сделать после поединка? Или итальянцы удивили вас своей игрой?

– Рано делать анализ, но мы его обязательно проведем. Итальянцы не удивили, они пытались играть очень интенсивно с первой минуты. Им помог быстрый гол. Да, они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись в игру. Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Поблагодарю ребят еще раз, ведь очень непросто играть после тяжелого поединка с Англией. Италия играла очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом.

– Что скажете о поддержке болельщиков на «Сан-Сиро»?

– Как и в игре с Англией, была хорошая атмосфера. Сегодня было меньше украинцев, но я видел, как итальянцы поддерживали Украину. Мы очень благодарны за это. Но такая атмосфера на руку хозяевам поля – Сан-Сиро очень помог сборной Италии. Мы благодарны за то, что играем здесь, что Италия нас так приняла.

– Как вы оцениваете шансы своей команды на выход из группы?

– Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры – с Англией и Италией – были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие две игры мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен, что у нас есть шансы.

– Тяжелый матч, Италия почти все время контролировала игру. Чего не хватило сборной Украины, чтобы изменить ход этого поединка?

– Не хватило одного гола. Очень сложно играть спустя два дня. Мы пытались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело – многие силы они отдали в игре с Англией. Хочу еще раз напомнить, с кем мы играем. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис.

– В начале второго тайма ваша команда вышла заряженной на атаку, очень активно выглядела. Как вам удалось завести игроков?

– Футболисты просто отдохнули после очень тяжелого первого тайма. В начале второго мы создали несколько моментов, пытались играть с мячом. Мы указали на несколько ошибок, сделали некоторые замечания. Но я считаю, что это больше психология самих игроков.

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Италия – Украина

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Италия).
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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина пресс-конференция видео
Источник Украинская ассоциация футбола
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