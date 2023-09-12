Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков

13 сентября состоялись заключительные матчи 6-го тура квалификации Евро-2024.

Квалификационный турнир берет паузу до октября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 6-м туре Украина в гостях проиграла Италии (1:2), а Северная Македония на выезде нанесла поражение Мальте (2:0).

В группе C впереди – сборная Англии (13 очков). Три команды – Италия, Украина и Северная Македония – имеют по 7 очков.

У Украины впереди еще три матча евроотбора: дома с македонцами (14 октября), на выезде с Мальтой (17 октября) и решающая игра дома против Италии (20 ноября).

Квалификация Евро-2024

6-й тур, 12 сентября

Бельгия – Эстония – 5:0

– Эстония – 5:0 Израиль – беларусь – 1:0

– беларусь – 1:0 Испания – Кипр – 6:0

– Кипр – 6:0 Италия – Украина – 2:1

– Украина – 2:1 Мальта – Северная Македония – 0:2

– 0:2 Норвегия – Грузия – 2:1

– Грузия – 2:1 Румыния – Косово – 1:0 (матч продолжается)

Швейцария – Андорра – 3:0

– Андорра – 3:0 Швеция – Австрия – 1:3

Турнирные таблицы