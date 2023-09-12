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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:25
1073
1

Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков

В группе C впереди – сборная Англии, которая набрала 13 очков из 15

12 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 00:25
1073
1
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября состоялись заключительные матчи 6-го тура квалификации Евро-2024.

Квалификационный турнир берет паузу до октября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 6-м туре Украина в гостях проиграла Италии (1:2), а Северная Македония на выезде нанесла поражение Мальте (2:0).

В группе C впереди – сборная Англии (13 очков). Три команды – Италия, Украина и Северная Македония – имеют по 7 очков.

У Украины впереди еще три матча евроотбора: дома с македонцами (14 октября), на выезде с Мальтой (17 октября) и решающая игра дома против Италии (20 ноября).

Квалификация Евро-2024

6-й тур, 12 сентября

  • Бельгия – Эстония – 5:0
  • Израиль – беларусь – 1:0
  • Испания – Кипр – 6:0
  • Италия – Украина – 2:1
  • Мальта – Северная Македония – 0:2
  • Норвегия – Грузия – 2:1
  • Румыния – Косово – 1:0 (матч продолжается)
  • Швейцария – Андорра – 3:0
  • Швеция – Австрия – 1:3

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Дані Рохас
ещё и македонцы... бом бом бом, борьба будет интересной! уффф
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