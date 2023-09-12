Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
В группе C впереди – сборная Англии, которая набрала 13 очков из 15
13 сентября состоялись заключительные матчи 6-го тура квалификации Евро-2024.
Квалификационный турнир берет паузу до октября.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 6-м туре Украина в гостях проиграла Италии (1:2), а Северная Македония на выезде нанесла поражение Мальте (2:0).
В группе C впереди – сборная Англии (13 очков). Три команды – Италия, Украина и Северная Македония – имеют по 7 очков.
У Украины впереди еще три матча евроотбора: дома с македонцами (14 октября), на выезде с Мальтой (17 октября) и решающая игра дома против Италии (20 ноября).
Квалификация Евро-2024
6-й тур, 12 сентября
- Бельгия – Эстония – 5:0
- Израиль – беларусь – 1:0
- Испания – Кипр – 6:0
- Италия – Украина – 2:1
- Мальта – Северная Македония – 0:2
- Норвегия – Грузия – 2:1
- Румыния – Косово – 1:0 (матч продолжается)
- Швейцария – Андорра – 3:0
- Швеция – Австрия – 1:3
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале Грузии обыграла Казахстан, а за третье место Франция победила США
Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок на «Сан-Сиро» не сыграют